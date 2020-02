Top 8: najlepsze komedie 2015 roku. Widzieliście już wszystkie?

Chcecie się zrelaksować po ciężkim dniu i obejrzeć dobrą, naprawdę zabawną komedię? Trafiliście we właściwe miejsce. Oto 8 najlepszych komedii, które ukazały się w 2015 roku.

Top 8 - najlepsze komedie 2015 roku

Od Kinowego Uniwersum Marvela, przez pastisz filmów akcji, po uroczą komedię z Robertem De Niro i Anne Hathaway. W 2015 roku ukazało się wiele ciekawych filmów komediowych. Specjalnie dla was sporządziliśmy listę osiem absolutnie najlepszych komedii, które się wówczas ukazały.

1. "Ant-Man" (2015), reż. Peyton Reed

Jeden z najspokojniejszych filmów Marvela, w którym poznajemy Scotta Langa - drobnego złodziejaszka, który właśnie opuścił więzienne mury. Choć stara się żyć w zgodzie z prawem, nie bardzo mu to wychodzi. Gdy nieświadomie okrada dom zdolnego naukowca, ten składa mu propozycję nie do odrzucenia. Od teraz Scott staje się Ant-Manem - najmniejszym superbohaterem świata. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów wchodzących w skład MCU, nie martwcie się. "Ant-Man" jest dziełem samodzielnym, które śmiało możecie obejrzeć nie znając poprzednich odsłon. A do tego jest niesamowicie zabawny.

2. "Praktykant" (2015), reż. Nancy Meyers

Niezwykle ciepła, pełna uroku i czystego optymizmu komedia z Robertem De Niro i Anne Hathaway w rolach głównych. Robert wciela się tu w rolę Bena - emeryta, który postanawia znaleźć sobie jakieś zajęcie. W ten właśnie sposób ląduje jako stażysta w redakcji strony poświęconej o modzie. Prowadzi ją Jules - piękna pracoholiczka, z którą bohater nawiązuje bliską przyjaźń.

3. "Kryptonim U.N.C.L.E." (2015), reż. Guy Ritchie

Połączenie komedii z kinem sensacyjnym. Historia rozgrywa się w kulminacyjnym okresie Zimnej wojny i przedstawia historię dwóch agentów KGB i CIA, którzy zmuszeni są połączyć siły. Napoleon Solo i Illya Kuryakin pałają do siebie olbrzymią niechęcią. Zgadzają się jednak w współpracę by powstrzymać tajemniczą międzynarodową organizację przestępczą, której celem jest rozprzestrzenianie broni nuklearnej. W rolach głównych wystąpili Henry Cavill, Armie Hammer i Alicia Vikander.

4. "Agentka" (2015), reż. Paul Feig

"Agentka" to żeńska odpowiedź na serię filmów o Jamesie Bondzie, będąca jednocześnie parodią tejże. Śledzimy tu losy niedocenionej analityczki pracującej dla CIA, która w pewnej chwili zmuszona jest wziąć sprawy w swoje ręce i udowodnić wszystkim, że nawet ona może być świetną agentką. Staje jednak przed nie lada wyzwaniem - musi rozpracować szajkę handlarzy bronią i zapobiec światowemu kryzysowi. Susan postanawia improwizować, a swoją brawurą i nieszablonowymi zagraniami wzbudza postrach nie tylko wśród przeciwników, ale również (a może przede wszystkim) przełożonych. W rolach głównych wystąpili Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham, Rose Byrne i Peter Serafinowicz.

5. "Kung Fury: Pięści czasu" (2015), reż. David Sandberg

Krótkometrażowa komedia, będąca istną paradą absurdu, kiczu i groteski. "Kung Fury" przedstawia historię tytułowego bohatera, które przyjaciel zostaje zamordowany wskutek niefortunnego splotu wypadków. Życie odebrał mu najgroźniejszy mistrz kung fu w dziejach - Kung Führer. Aby odwrócić bieg wydarzeń, Fury postanawia cofnąć się w czasie do realiów II Wojny Światowej i zabić Hitlera. Jeśli sam Führer w roli mistrza kung fu was nie przekonuje, z pewnością zrobią to Odyn, wikingowie, mówiące dinozaury i iście "ejtisowy" klimat.

6. "On wrócił" (2015), reż. David Wnendt

Znów Adolf Hitler, tym razem w adaptacji powieści Timura Vermesa. Akcja rozgrywa się w Berlinie 2015 roku, na którego ulicach niespodziewanie pojawia się niesławny przywódca III Rzeszy. Jest nieco zdezorientowany i zagubiony. To jednak nie hamuje jego żądzy panowania i przejęcia władzy nad światem.

7. "Wszystko zostanie w rodzinie" (2015), reż. Nicolas Benamou, Philippe Lacheau

Francuska komedia opowiadająca o parze zakochanych - Sonii i Francku, którzy udają się na urlop do rajskiego hotelu prowadzonego przez ojca dziewczyny. Mężczyzna jest nie tylko zaborczy. Nie posiada też ani krzty poczucia humoru i ma fioła na punkcie ekologii. Przerażony Franck planuje oświadczyć się ukochanej, jednak uprzednio musi wkraść się w łaski jej ojca. Sprawa dodatkowo się komplikuje, gdy do hotelu przybywają jego rozrywkowi znajomi.

8. "Jak Bóg da" (2015), reż. Edoardo Maria Falcone

Tym razem przenosimy się do Włoch, gdzie ceniony kardiochirurg i zatwardziały ateista Tommaso wiedzie spokojne, sielskie życie u boku najbliższych. Gdy jego syn obwieszcza, że zamierza zostać księdzem, jego ojciec postanawia zrobić wszystko, by odwieść go od tej decyzji.

