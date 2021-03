Netflix ogłosił właśnie, że do obsady "The Witcher: Blood Origin" dołączył kolejny aktor. Jest nim Laurence O'Fuarain, znany m.in. z "Wikingów" i "Gry o tron" .

"The Witcher: Blood Origin": Laurence O'Fuarain jako Fjall

Laurence O'Fuarain wcieli się w postać wojownika imieniem Fjall, który nie może pozbierać się po stracie ukochanej osoby. Fakt, że zginęła w walce, by go ocalić, nie pozwala mu się zatrzymać ani pogodzić z samym sobą i otaczającym go światem. W swoim dążeniu do odkupienia, Fjall zdobywa nieoczekiwanych sojuszników i wkracza na drogę zemsty, która prowadzi przez kontynent pogrążony w chaosie. Netflix, ogłaszając tę informację, udostępnił też zdjęcie aktora.

O'Fuarain, którego fani seriali mogą pamiętać z takich produkcji jak "Wikingowie", "Gra o tron", "Kraina bezprawia" czy "Rebelion", dołączył tym samym do Jodie Turner-Smith, która w związanym z "Wiedźminem" serialu wcieli się w postać Éile.

"The Witcher: Blood Origin" - co wiemy o serialu?

Nowy serial Netflixa, przygotowywany na fali popularności "Wiedźmina", przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed przygodami Geralta z Rivii. Produkcja opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do "Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

"The Witcher: Blood Origin" będzie składał się z 6 odcinków. Showrunnerem serialu będzie Declan de Barra, który będzie też pełnił rolę producenta wykonawczego wraz z Lauren Schmidt Hissrich, Jasonem Brownem i Seanem Danielem z Hivemind oraz Tomkiem Bagińskim i Jarkiem Sawko z Platige Films. Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym serialu. Data premiery nie jest jeszcze znana.