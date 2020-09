Serial "Star Trek" zawsze był niezwykle progresywną produkcją, która mówiła przede wszystkim o tolerancji i ciekawości dotyczącej różnorodności wszechświata. Nic dziwnego, że w nowym sezonie "Star Trek: Discovery" zadebiutują postacie niebinarne i transseksualne, w które wcielą się Blu Del Barrio i Ian Alexander.

"Star Trek: Discovery" - debiut postaci LGBT+

W nadchodzącym trzecim sezonie "Star Trek: Discovery" czekają nas nie tylko nie przygody załogi tytułowego statku, ale również nowi bohaterowie. Wśród nich po raz pierwszy w historii serii pojawią się postacie niebinarne i transseksualne grane przez aktorów reprezentujących środowisko LGBT+.

Jak podaje Deadline, w nowym sezonie zobaczymy debiut Blu del Barrio. Wcieli się w niebinarną postać o imieniu Adira, która będzie niezwykle inteligentna i pewna siebie jak na swój wiek. Na USS Discovery znajdzie swój nowy dom i nawiąże nieoczekiwaną relację z komandorem podporucznikiem Paulem Stametsem (Anthony Rapp) i doktorem Hugh Culberem (Wilson Cruz).

Ian Alexander wcieli się natomiast w transgenderowego bohatera imieniem Gray, który charakteryzuje się empatią oraz ciepłem. Jego wielkim marzeniem jest stać się nosiciele symbiotycznego organizmu znanego jako Trill. Będzie musiał jednak wykazać się ogromną siłą, kiedy jego życie wywróci się do góry nogami.

Michelle Paradise - jedna z twórczyń "Star Trek: Discovery" skomentowała dwie nowe twarze w obsadzie.

" "Star Trek" zawsze realizował misję mówienia o społecznościach, które nie są dostatecznie reprezentowane, ponieważ seria opiera się na pokazaniu ludziom, że przyszłość bez podziałów ze względu na rasę, płeć, tożsamość płciową czy orientację seksualną jest całkowicie w naszym zasięgu. Jesteśmy dumni z bliskiej współpracy z Blu del Barrio, Ianem Alexandrem i Nickiem Adamsem z GLAAD, która ma na celu stworzenie niezwykłych postaci Adiry i Graya oraz ożywienie ich historii za pomocą empatii, zrozumienia, wzmocnienia i radości. "

Del Barrio to osoba niebinarna posługująca się zaimkami w liczbie mnogiej, kończąca obecnie naukę w London Academy of Music and Dramatic Art. Ich dorobek ogranicza się na razie do ról teatralnych i udziału w kilku filmach krótkometrażowych, więc "Star Trek: Discovery" będzie szansą na zaistnienie w Hollywood.

Alexander powinien być znany z roli Bucka Vu z serialu Netfliksa "The OA" i Leva z gry The Last of Us Part II. Aktor jest pierwszą w historii osobą transseksualną o korzeniach azjatyckich, która wystąpiła w telewizji. Działa również jako aktywista na rzecz równości transseksualnej, sprawiedliwości rasowej i świadomości zdrowia psychicznego wśród młodzieży LGBTQ+.

To nie pierwszy raz, kiedy sprawy równościowe przyświecały twórcom "Star Trek: Discovery". W pierwszym sezonie wprowadzono pierwszą w historii serii główną bohaterkę kobiecą o kolorze skóry innym niż biały. Wcieliła się w nią Sonequa Martin-Green. Natomiast wspomniani wcześniej Anthony Rapp i Wilson Cruz grają pierwszych w historii "Star Treka" bohaterów otwarcie homoseksualnych, którzy są małżeństwem.

"Star Trek: Discovery" sezon 3 - kiedy premiera?

Trzeci sezon produkcji będzie składał się z 13 odcinków. Premiera nowych przygód załogi USS Discovery odbędzie się 15 października 2020 roku. "Star Trek: Discovery" w Polsce prawdopobnie ponownie będzie dostępny na platformie Netflix.

