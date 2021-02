"WandaVision" - głównym przeciwnikiem jest tak naprawdę złoczyńca znany z filmów Marvela?

Serial "WandaVision" powoli zmierza do końca, a fani wciąż nie wiedzą, co właściwie dzieje się w Westview. Czy to możliwe, że za wszystkim stoi dobrze znany złoczyńca z filmów Marvel Studios?

Do końca pierwszego sezonu "WandaVision" zostały trzy odcinki, a widzowie wciąż nie wiedzą, kto jest odpowiedzialny za stworzenie sitcomowej rzeczywistości, która zdaje się być królestwem Scarlet Witch. Czy to możliwe, że za wszystkim stoi dobrze znany złoczyńca z filmów Marvela?

"WandaVision" - Loki przeciwnikiem w serialu Marvela?

Chociaż Loki został zgładzony przez Thanosa na początku "Avengers: Infinity War", w "Endgame" powrócił jako swoja wersja z roku 2012. Bratu Thora z przeszłości udało się ukraść jeden z Kamieni Nieskończoności i uciec z klejnotem. To właśnie przygody tego Lokiego będziemy śledzić w serialu, który zadebiutuje w roku 2021.

Czy to możliwe, że "Loki" i "WandaVision" będą ze sobą bezpośrednio powiązane? Zdaniem redditora o nicku MediocreCritic, który słynie z wielu teorii na temat MCU, tak właśnie jest. Wskazywać na to mają drobne szczegóły ukazane w serialu. Internauta uważa, że Loki nie tylko odpowiada za chaotyczne wydarzenia z Westview, ale również jest głównym antagonistą serialu "WandaVision". Należy bowiem pamiętać, że obecny brat Thora w MCU nie jest wersją postaci, która stała się herosem, tylko nadal złoczyńcą, który nie przejmuje się losem zwykłych śmiertelników.

Według MediocreCritica, Loki, który jak wiemy ze zwiastunów solowego serialu o Asgardczyku, pracuje obecnie dla organizacji Time Variance Authority, dostał się do Westview i zawarł z Wandą swego rodzaju pakt. Zmanipulował Wandę, by dążyć do swoich własnych celów i zrobił to albo by wykonać misję dla TVA, żeby odkupić swoje winy, albo wręcz przeciwnie - po to, żeby zniszczyć organizację za pomocą kolejnego przebiegłego planu.

Niewykluczone, że Loki zaoferował Wandzie dostęp do Kamienia Umysłu, który był integralną częścią Visiona. Chociaż w serialu syntezoid zdaje się żyć, wszystko wskazuje na to, że jego ciało jest jedynie animowane za pomocą magii. Być może Wanda zgodziła się pomóc Lokiemu, by zdobyć Kamień, do którego podróżujący w czasie Asgardczyk potencjalnie ma dostęp. Istnieje też szansa, że Loki wkradł się do Westview, by namieszać i pozbyć się agencji S.W.O.R.D., która prowadzi sprawę zaginionego miasteczka.

Zdaniem MediocreCritica Loki miałby zmienić swój wygląd i podszyć się pod agenta S.W.O.R.D., który wkradł się do Westview poprzez rury kanalizacyjne. Potem zaszył się w cieniu i komplikował życie Wandy, by następnie pojawić się jako Quicksilver. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego Pietro wygląda jak postać z serii o X-Men, a nie bohater, który umarł w "Age of Ultron". Podróżujący po różnych wymiarach Loki mógł przecież spotkać członka drużyny mutantów i przejąć jego wygląd, ponieważ nigdy nie miał okazji poznać superszybkiego herosa z MCU. Wanda wydaje się szczerze zaskoczona pojawieniem się jej zmarłego "brata", a przecież do tej pory to ona wydawała się rządzić w Westview. Tę teorię może też potwierdzać szelmowskie zachowanie Quicksilvera, które jest cechą charakterystyczną dla Lokiego. Domysły mógłby się również łączyć z pogłoskami, że głównym antagonistą w "WandaVison" jest Mephisto - komiksowy diabeł Marvela. Niewykluczone, że w MCU to Loki jest tą postacią. W końcu posiada wiele diabelskich cech, a na początku swoich występów w filmach Marvela nosił charakterystyczny rogaty hełm.

Istnieje więc szansa, że "WandaVision" będzie swego rodzaju wprowadzeniem do serialu "Loki", w którym zobaczymy, jak doszło do tego, że tytułowy bohater wrócił na Ziemię i zmanipulował Scarlet Witch. Być może jego działania doprowadzą do upadku TVA, a co za tym idzie sprowadzenia na naszą planetę szaleństwa i manii, które pobrzmiewają w tytułach filmów "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" i "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". W końcu przeciwnikiem tej drugiej produkcji będzie Kang, który od dawna ma na pieńku z TVA i słynie z podróży po czasie i przestrzeni oraz tworzenia wielu alternatywnych wersji samego siebie.

"WandaVison" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Czy powyższa teoria jest zgodna z prawdą? A może to tylko nadinterpretacja zamysłów autorów serialu? O tym przekonamy się już niedługo. Siódmy odcinek serialu "WandaVision" zadebiutuje 19 lutego 2021 roku na platformie Disney+. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce, więc na oficjalną premierę w naszym kraju, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W produkcji reżyserowanej przez Jaca Schaeffera wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris i Kathryn Hahn.