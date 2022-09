Rammstein ogłosił powrót European Stadium Tour w 2023 roku. Niemiecki zespół zagra również w Polsce już 30 lipca 2023 w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

Rammstein ponownie zagra w Polsce w 2023 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Koncerty Rammsteina to zawsze ogromne show z fajerwerkami - konstrukcja sceny, która czasami góruje nad dachem stadionu, wydarzenie rozświetlone przez ogień i płomienie, perfekcyjnie zgrany zespół, poczucie humoru i patos inscenizacji Rammstein. Europejskie "stadiony drżą" i polscy fani ponownie będą mogli to doświadczyć w przyszłym roku.

Rammstein zagra koncert 30 lipca 2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Fot. materiały prasowe

Rammstein w Polsce. Gdzie kupić bilety na koncert?

Bilety trafią do sprzedaży w czwartek 8 września o godzinie 10:00. Członkowie fanklubu Rammstein LIFAD będą mieli możliwość zakupu biletów od wtorku 6 września od godz. 10:00 do środy 7 września do godz. 10:00. Każdy klient LIFAD może kupić maksymalnie dwa bilety na koncert w przedsprzedaży.

Informacje i linki do biletów znajdują się na rammstein.com/tickets.

Rammstein promuje obecnie album "Zeit". Kapela pracowała przez ostatnie dwa lata. Podczas sesji towarzyszył im berliński producent, Olsen Involtini. Nagrania odbyły się w La Fabrique Studios w St. Rémy de Provence, we Francji.