Fani zrobili ognisko na koncercie Slipknota. Zespół przerwał występ

Fani Slipknota podpalili krzesełka na koncercie zespołu

"Maggots" pomogli reputacji fanom metalu, kiedy to podczas koncertu Slipknota w Phoenix postanowili podpalić krzesełka, a następnie tańczyć wokół nich. Całość miała miejsce 2 listopada 2021 roku, a koncert w Arizonie był na szczęście na zewnątrz, więc sytuacja nie była aż tak skrajnie zagrażająca życiom uczestników.

Według uczestników koncertu i bazując na wideo, które pojawiły się w sieci, apogeum pożaru osiągnięte zostało podczas "All Out Life", niedługo po tym, gdy widownia zaśpiewała "Sto lat" na cześć Micka Thompsona (który obchodził swoje 48. urodziny 3 listopada).

Pożar/ognisko było na tyle poważne, że zespół został w końcu zmuszony do przerwania koncertu. Z tego powodu, zespół musiał wyciąć z setlisty aż dwa kawałki - mowa tutaj o "Duality" oraz "Spit It Out". Podobno na miejscu pojawiły się nawet wozy strażackie.

Slipknot właśnie pracuje nad nową płytą, a Corey Taylor twierdzi, że nowe piosenki "będą robiły dym na koncertach". Miejmy nadzieję, że mówił to w metaforycznym sensie. Dodał, że niektóre kawałki mają być tak ciężkie, że aż przestraszą fanów.

Album ma pojawić się w 2022 roku i będzie następcą krążka "We Are Not Your Kind" z 2019 roku. Nowe piosenki usłyszymy zapewne podczas polskiego koncertu. Slipknot zagra 7 sierpnia 2022 roku w Ergo Arenie.