Nie zadzieraj z Brucem Dickinsonem. Frontman Iron Maiden wyrzucił fana ze sceny [WIDEO]

Iron Maiden to petarda na scenie. Nic dziwnego, że niektórych fanów mogą za bardzo ponieść emocje. Tak stało się na jednym z koncertów zespołu, gdy w pewnym momencie na scenę wskoczył fan i zaczął uprawiać headbanging. Jego szczęście jednak nie trwało zbyt długo, bo Bruce Dickinson wziął sprawę w swoje ręce i wyrzucił fana ze sceny. Zobaczcie nagranie z tego zajścia.

Koncert Iron Maiden. Bruce Dickinson wyrzucił fana ze sceny [WIDEO]

Iron Maiden występował w Anaheim w Kalifornii, gdy podczas piosenki "Aces High" na scenę wskoczył fan. Udało mu się przybić nawet piątkę z wokalistą, ale wcale nie zamierzał schodzić i zaczął łupać głową po środku sceny. W końcu Bruce Dickinson chwycił fana i zaprowadził go za kulisy. Lepiej z frontmanem Iron Maiden nie zadzierać!

Zobaczcie zajście od 1:45 minuty nagrania:

Iron Maiden zagra koncert w Polsce w 2023

Iron Maiden pojawi się w przyszłym roku w Polsce. Zespół wystąpi 13 czerwca 2023 na Tauron Arenie w Krakowie. Bilety trafią do w sprzedaży ogólnej 14 października 2022 na stronie livenation.pl.

Zespół pojawi się w ramach The Future Past Tor i wykona kawałki z najnowszego albumu "Senjutsu", nie zabraknie też utworów z płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku i innych klasycznych kawałków.