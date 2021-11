Grzegorz Markowski nagrał nowy utwór z córką i raperami. Wróci jednak na scenę? [WIDEO]

Grzegorz Markowski poinformował swoich fanów, że z powodu pogarszającego się stanu zdrowia musi zrezygnować z koncertowania z Perfectem. Na luty 2020 były zaplanowane pożegnalne koncerty, ale z powodu pandemii ciągle są przekładane. Wokalista zapowiedział, że oprócz pojedynczych wydarzeń nie będzie wracać na scenę. Tymczasem nagrał nowy utwór razem z córką i raperami. Czy to oznacza, że jest szansa na powrót Markowskiego na scenę?

W utworze ''Więcej'' rapera L.U.C. oprócz Bisza i orkiestry Rebel Babe pojawili się Patrycja i Grzegorz Markowscy. Córka wokalisty Perfectu zdradziła w rozmowie z WP Gwiazdy, że ekologiczna tematyka piosenki oraz fakt, że nawiązuje do przeboju ''Chcemy być sobą'' sprawiło, że Markowskiego nie trzeba było długo namawiać do współpracy.

Tatę niełatwo namówić ostatnio do jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Ale gdy jest na tak, to dla mnie sygnał, że jest do czegoś absolutnie przekonany. I to uskrzydla. Na samym początku powiedziałam Łukaszowi, że wszystko będzie zależało od treści, jaką będziemy chcieli przekazać. I muzyki. Kiedy puściłam tacie tekst, który napisali z Biszem, nie wahał się nawet chwili. To było wspaniałe.