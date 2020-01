Nie żyje Piotr Grocholski z deathmetalowego Devilyn

Davilyn to deathmetalowa grupa z Tarnowa powstała w latach 90. Początki formacji sięgają 1992 roku, kiedy to Łukasz Luboń i Marcin Nowak wpadli na pomysł stworzenia kapeli. Do 1995 roku muzycy występowali pod nazwą Cerebral Concussion. Rok później formacja podpisała kontrakt na pierwszą długogrającą płytę. Muzycy po wielu perypetiach dotyczących składu grupy, byli zmuszeni zawiesić działalność zespołu w 2007 roku.

Nie żyje Piotr Grocholski z Devilyn

Informacja o śmierci Piotra Grocholskiego z Devilyn pojawiła się na oficjalnym fanpage'u kapeli na Facebooku. Koledzy z zespołu pożegnali swojego przyjaciela wzruszającymi słowami. Jak podaje formacja, muzyk zmagał się z nowotworem i zmarł w wieku zaledwie 45 lat.

" W niedziele 12 stycznia 2020 roku , poległ nasz Brat i Przyjaciel Piotruś Grocholski przegrywając nierówną walkę z rakiem w wieku 45 lat.

Wspaniały człowiek, wspaniały muzyk, współtwórca zespołu Devilyn ,współautor kultowych nagrań "Anger" i "Reborn in Paini" . Ważna postać młodej polskiej sceny metalowej lat 90. - Przyjaciel nas wielu !

Pozostawił wielką pustkę i smutek , lecz żyć będzie wiecznie w muzyce którą stworzył , muzyce która zawsze będzie w nas grała ,muzyce która zawsze będzie świadectwem Jego istnienia i pasji grania.

Żegnaj Bracie , Pozostaniesz w naszych sercach i wspomnieniach ...

Niech zaświaty będą Twoją sceną na wieki !! "

Muzycy poza uznaniem i dobrą renomą w Polsce, cieszyli się również zainteresowaniem za granicą. Zagrali liczne koncerty poza granicami naszego kraju oraz podpisali kontrakty z zagranicznymi wytwórniami płytowymi - francuską Listenable Records i amerykańską Unique Leader Records. Zespół ma również na koncie zagranie trasy z Cannibal Corpse.

