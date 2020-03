Organizatorzy i kluby z całej Polski wydają oświadczenia na temat koncertów. Które imprezy się odbędą?

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce rządowy zespół sztabu kryzysowego spotkał się, aby ustalić ruchy mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania choroby po naszym kraju. Ku zmartwieniu fanów koncertów, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że wszystkie imprezy masowe z dniem 10 marca 2020 roku zostają odwołane ze względu na troskę o bezpieczeństwo Polaków. Oznacza to, że w najbliższym czasie nie odbędą się żadne wydarzenia, w których liczba uczestników przekroczy tysiąc osób w plenerze i 500 w zamkniętych halach.

Imprezy masowe w Polsce odwołane. Które koncerty się odbędą?

W związku z zarządzeniem premiera zarówno wykonawcy, jak i kluby i agencje w całej Polsce są zasypywani pytaniami o koncerty i zwroty biletów. Powoli w mediach społecznościowych pojawiają się oświadczenia organizatorów wydarzeń odnoszące się do anulowania i przenoszenia kolejnych wydarzeń. Największa agencja w Polsce - Live Nation - poinformowała póki co, że musiała przełożyć terminy koncertów Carlosa Santany, Missio i Mura Masy. Reszta wydarzeń aktualnie stoi pod znakiem zapytania.

Oficjalne oświadczenie wydał także metalowy festiwal Mystic, który ma odbyć się w czerwcu. Organizatorzy poinformowali, że śledzą rozporządzenia, ale ze względu na odległy termin imprezy, jeszcze jej nie odwołują. Podkreślili, że prace nad organizacją wydarzenia będą dalej trwały.

Jeden z największych klubów koncertowych w Łodzi, Wytwórnia poinformował, że wszystkie imprezy zaplanowane na najbliższe dni zostaną przełożone.

Agencja koncertowa Knock Out Production z kolei ogłosiła, że pod znakiem zapytania stoi jedynie koncert Lamo Of God, Kreatora i Power Trip, który jako jedyny z organizowanych przez firmę, mieści się w definicji imprezy masowej. Pozostałe wydarzenia organizatorów aż do końca maja odbędą się bez zmian.

Podobne oświadczenie wydała Iron Realm Productions. Koncerty organizowane przez agencję aż do maja odbędą się zgodnie z planem. Wyjątkiem są występy Wardruny w Krakowie i Poznaniu, na temat których informacje będą podawane na bieżąco.

Warszawska Stodoła poinformowała swoich klientów, że zaplanowane na najbliższy czas koncerty w klubie zostaną przeniesione na inne terminy.

Klub Proxima w Warszawie podkreślił, że nie organizuje imprez masowych, dlatego wszystkie koncerty przewidziane w lokalu odbędą się bez zmian. Dwa najbliższe koncerty akustyczne odwołała za to grupa Kult, która jednocześnie podkreśliła, że będzie starała się przekładać daty zaplanowanych wydarzeń, a nie je odwoływać.

