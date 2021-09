Syn Krzysztofa Cugowskiego udawał Axla Rose'a. Internauci: Totalna petarda! [WIDEO]

W najnowszym odcinku programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo jeden z uczestników zaśpiewał przebój Guns N' Roses. Zadanie nie jest łatwe, bo wokalista Chris Cugowski musiał podrobić charakterystyczny głos Axla Rose'a oraz jego ruchy na scenie. Jak wypadł ten występ?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 15. Syn Krzysztofa Cugowskiego udawał Axla Rose'a [WIDEO]

Chris Cugowski to najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego. Ukończył on szkołę aktorską University of Winchester i może pochwalić się m.in. rolą w serialu "Bridgertonowie" na Netfliksie. Oczywiście po ojcu odziedziczył talent muzyczny, który mu się bardzo przydał w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Jego występ w roli Axla Rose'a zrobił furorę i w sieci można przeczytać wiele przychylnych komentarzy. A Wy jak oceniacie jego występ z coverem "Welcome to the Jungle"?

Oglądaj

Występ Cugowskiego bardzo spodobał się jurorom oraz publiczności i to właśnie on wygrał w 3. odcinku programu. Liczymy na to, że w kolejnym odcinkach nie zabraknie rockowych coverów na dobrym poziomie.