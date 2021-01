Nie żyje David Richardson - scenarzysta, showrunner i producent takich seriali komediowych jak "The Simpsons", "Nie ma jak w rodzinie" i "Dwóch i pół". Co było przyczyną śmierci?

18 stycznia 2021 roku odszedł David Richardson - jeden z twórców wielu słynnych seriali komediowych. 24 grudnia 2020 roku obchodził swoje 65 urodziny.

David Richardson nie żyje. Stworzył kultowe seriale komediowe

O śmierci Richardsona poinformował portal Deadline. Przyczyną zgonu była niewydolność serca. Ponad 30 lat temu wygrał walkę z rakiem. Richardson zaczynał pracę przy serialach komediowych w roku 1985. Pisał wówczas scenariusz do sitcomu "Grand" emitowanego przez stację NBC z Pamelą Red i Bonnie Hunt w rolach głównych. Następnie współtworzył serial "Empty Nest", ale po dwóch latach zaczął zajmować się produkcjami animowanymi. W ten sposób dołączył do ekipy tworzącej "The Simpsons".

Nie skończył jednak na dobre z serialami komediowymi z żywymi aktorami. Za jeden z odcinków sitcomu "The John Larroquette Show" został nagrodzony Humanitas Prize. Richadson współtworzył również trzy sezony "Dwóch i pół", a także "Phenom", "Zwariowany świat Malcolma", "8 prostych zasad", "Nie ma sprawy" oraz "What About Joan?", przy którym pracował jako showrunner. Większość z tych tytułów również współprodukował. "The Simpsons" to nie jedyny serial animowany, który współtworzył Richardson. Pełnił rolę producenta wykonawczego "Nie ma jak w rodzinie". Była to ostatnia produkcja, nad którą pracował.