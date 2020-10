Homofobiczna reakcja Polaków na nową ikonę Messengera. "Pedalski kolor"

Messenger zmienił niedawno ikonę aplikacji. Nie spodobało się to polskim użytkownikom, którzy doszukuje się w nowych kolorach promowania środowisk LGBT.

Nowa ikona Messengera budzi kontrowersje wśród Polaków

Twórcy aplikacji mobilnych co jakiś czas wprowadzają zmiany w sposobie funkcjonowania swoich narzędzi, a także w ich wyglądzie. Większość z nich na początku spotyka się z ostrą krytyką i narzekaniem, jednak użytkownicy bardzo szybko przyzwyczajają się do nowych funkcji, a z czasem zauważają nawet, że to, co tak bardzo im przeszkadzało, jest całkiem wygodnym rozwiązaniem.

Messenger zmienił ikonkę. Polacy komentują: "Pedalski kolor"

Tym razem liczne zmiany wprowadzono w aplikacji Messenger. Od niedawna na wiadomości znajomych możemy zareagować na więcej sposobów. Mamy do dyspozycji już nie tylko standardowe serduszko, śmiech, kciuk w górę, złość, smutek, ale cały wachlarz emoji.

Oprócz tego Messenger wprowadził kilka motywów, które zmieniają nam wygląd całego okna rozmowy. Możemy dostosować go do konkretnego znajomego, z którym wymieniamy wiadomości. Aktualnie dostępna jest opcja Halloween, Super, Tie-dye oraz Równość, jednak twórcy zapowiadają, że z czasem skórek pojawi się więcej.

Jednak największe kontrowersje wywołała zmiana niebieskiej ikonki Messengera. Teraz ma ona kolor różowo-fioletowo-niebieski, który przenika przez siebie i najwyraźniej wielu użytkownikom kojarzy się z ruchem LGBT. Podobne kolory pojawiają się na fladze orientacji biseksualnej. Pod aplikacją na Google Play pojawiły się dziesiątki negatywnych komentarzy i ocen, wyłącznie z powodu nowych kolorów, które zapewne bardziej niż do orientacji seksualnych, miały nawiązywać do Instagrama, który podobną ikonkę posiada już od lat.

Szybko obok komentarzy o promowaniu LGBT pojawiły się także wpisy broniące społeczność. Niestety również przepełnione niechęcią.

" Bardzo dobrze pracuje podobają mi się nowe motywy, mam nadzieję ze debile, którzy są homofobami przestaną używać messengera całkowicie. "

Naprawdę w Polsce jest nas w stanie podzielić nawet ikonka Messengera? Niebywałe.