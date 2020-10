Zwany "Niesamowitym Randim" i "Współczesnym Houdinim" magik, sceptyk i przeciwnik pseudonauki zmarł w ubiegły wtorek, 20 października 2020 w wieku 92 lat. O śmierci Jamesa Randiego poinformowała jego fundacja w oficjalnym tweecie. Mężczyzna zmarł "z powodów związanych z wiekiem".

James Randi - Uczciwy kłamca

James Randi urodził sie jako Randall James Zwinge w 1928 roku w Toronto. Karierę magika rozpoczął już jako nastolatek, jeżdżąc po festynach i klubach nocnych. Z czasem stawał się coraz bardziej sławny i rozpoznawalny jako iluzjonista, jednocześnie coraz bardziej martwiąc się o miłośników magicznych sztuczek, którzy nie chcieli przyjąć do wiadomości, że oglądają tylko spektakl. Nigdy nie ukrywał z resztą przed swoimi widzami, że to co robi nie jest prawdziwą magią. Kiedy wraz z rozwojem kariery coraz częściej zaczął pojawiać się w programach telewizyjnych, za cel obrał sobie udowodnienie masowej publiczności, że daje się nabierać. W 1964 roku podczas radiowego talk show po raz pierwszy zaoferował nagrodę pieniężną dla każdego, kto potrafi w sposób naukowy udowodnić nadnaturalne zdolności. Po latach przerodziło się to w "Nagrodę Randiego" o wysokości 1 mln dolarów oferowaną przez The James Randi Educational Foundation każdej osobie, która będzie w stanie w obiektywny sposób dowieść naukowych podstaw jakiegokolwiek paranormalnego zjawiska. Do 2015 roku, do którego oferta ta była aktualna, nikt nie zdobył 1 mln dolarów.

James Randi i jego naukowa kariera

Chęć wyzwolenia świata z urojeń i omamów skierowała "Amazing Randiego" na zupełnie nowe tory. Zaczął podróżować po świecie, tropiąc i zwalczając wszelkie przejawy pseudonauki i fałszywych twierdzeń o zjawiskach paranormalnych i okultystycznych, które określał zbiorczo mianem "trele-morele". W 1986 roku za swoją pracę otrzymał stypendium MacArthura. W 1994 roku zasłynął jako członek komisji, która obaliła teorię "pamięci wody" sformułowaną przez prof. Jacquesa Benveniste'a, tym samym przyczyniając się do zdemaskowania prawdy o homeopatii. Był autorem licznych publikacji z zakresu historii magii, zjawisk paranormalnych i sceptycyzmu. W 2014 roku powstał o nim film dokumentalny pt. "Uczciwy Kłamca".