Jasnowidz Jackowski z nową wizją. "To do nas wróci w nagły sposób!"

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski mówi otwarcie, że rok 2021 będzie o wiele gorszy niż 2020. Nie inaczej było 8 lutego 2021 gdy ulubiony jasnowidz Polaków po raz kolejny wystąpił w programie popularnego youtubera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Sprawdź, co przepowiedział!

Krzysztof Jackowski ma dobre wieści dla uczniów, którzy jego zdaniem powrócą do stacjonarnej nauki. Jasnowidz już wie, jak będzie wyglądała edukacja w tym roku. Kiedy i na jak długo uczniowie powrócą do szkół?

Profeta z Człuchowa skupił się na pandemii. Z jego relacji wynika, że po krótkim czasie "odwilży" ma nastąpić jej ponowne nasilenie.

W tej chwili wydaje się, że ten bunt przedsiębiorców to jest taka pierwsza jaskółka powietrza, świeżego powietrza, które może przyjść. I być może o ile to okno zostanie otwarte, to może to powietrze wleci. Ale krótko potem coś się zdarzy (ja miałem dokładnie odczucie Skandynawii, ale nie upierajmy się). Nastąpi wzmożona zaraza. Nastąpi jakiś groźniejszy odłam tej zarazy, albo ona sama w sobie się nasili. I uwaga! Nie koniecznie w naszym kraju. Raczej w naszym kraju to się nie stanie, ale obok gdzieś.

Od razy miałem wrażenie, że mimo wszystko rząd nagle zacznie wszystko śrubować. I to bardzo konkretnie tym razem i to być może coś ogłaszając, niekoniecznie jakiś stan, ale może ostre obostrzenia. Czyli po chwili oddechu doznamy uczucia wręcz zmory, bo to do nas wróci. Wróci w bardzo nieoczekiwany, nagły sposób. Takie miałem wrażenie i tym się dzielę!