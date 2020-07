Netflix za darmo na 1000 miesięcy! Co trzeba zrobić, żeby dostać darmową subskrypcję?

Od wielu lat Netflix to synonim platform streamingowych. O serialach i firmach tego serwisu jest najgłośniej i nie koniecznie wynika to z jakości produkcji, tylko umiejętnego marketingu. Przykładem tego stanu rzeczy jest najnowszy pomysł Netfliksa, który pozwala subskrybentom wygrać dożywotni darmowy dostęp do bazy platformy. Gdzie tkwi haczyk?

Netflix za darmo - jak dostać darmową subskrypcję?

Netflix postanowił ogłosić konkurs, w którym do wygrania jest 1000 darmowych miesięcy subskrypcji. Akcja powstała w celu promocji najnowszego hitu serwisu - filmu "The Old Guard". 1000 miesięcy to ponad 83 lata darmowego Netfliksa, które dają możliwość poczucia się jak główna bohaterka produkcji - grana przez Charlize Theron nieśmiertelna wojowniczka, będąca członkinią grupy, broniącej ludzkości.

Co trzeba zrobić, by móc oglądać Netfliksa za damo? Postanowiono połączyć przyjemne z pożytecznym i w tym celu uruchomiono przeglądarkową grę The Old Guard Game, która jest dostępna TUTAJ. Gracz z najwyższym wynikiem zostanie nagrodzony netfliksową nieśmiertelnością.

Nawet jeśli nie uda się Wam pobić światowego rekordu The Old Guard Game, będziecie mogli czerpać przyjemność z pełnej akcji rozgrywki. Tytuł nawiązuje swoją mechaniką do prostych gier arcade, które królowały w latach 80. na automatach i przywołuje ten sam klimat rywalizacji.

Powalczysz o darmowego Netfliksa? Tak Nie wiem Nie

Film "The Old Guard" został oparty na komiksie autorstwa Grega Rucki i Leandro Fernandeza. Opowiada o czteroosobowej grupie nieśmiertelnych żołnierzy, którzy muszą stanąć oko w oko z tajemniczą organizacją, której zadaniem jest pozbycie się wyjątkowego oddziału. Oprócz Theron w filmie Giny Pryce-Bythewood wystąpili KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor i Harry Melling. Produkcja trafiła na Netflix 10 lipca 2020 roku.

Zobacz też: Zwiastun finałowego sezonu "The Rain". Jak zakończy się serial Netfliksa?