Smutna wiadomość dla fanów komiksów, a w szczególności dzieł Marvel Comics. 25 czerwca 2020 roku w wieku 93 lat zmarł słynny inker Joe Sinnott. Nie podano przyczyny śmierci artysty.

Nie żyje Joe Sinnott - legenda Marvel Comics

O śmierci Sinnotta poinformowali członkowie jego rodziny za pośrednictwem oficjalnej strony na Facebooku.

" Z wielkim żalem musimy ogłosić odejście Skocznego Joe Sinnotta. Zmarł 25 czerwca o 8:40 w wieku 93 lat. Odszedł w spokoju ze świadomością, że jego rodzina, przyjaciele i fani bardzo go kochali. Uwielbiał życie i rysował do samej śmierci. Uwielbiał słuchać czytanych mu przez nas komentarzy od was. Każdy z osobna był dla niego wyjątkowy. Rodzina Sinnottów prosi o poszanowanie ich prywatności i zrozumienie w tym trudnym czasie. Kondolencję prosimy wysyłać do: The Sinnott Family

27 Spaulding Lane

Saugerties, NY 12477 Ponownie dziękujemy za bycie tak lojalnymi i oddanymi fanami oraz przyjaciółmi Joe. Wszystkich fanów uważał za swoich przyjaciół, a spotykanie się z wami na konwentach i czytanie waszych wiadomości zawsze sprawiało, że czuł się młody duchem. Spoczywaj w spokoju "

Joe Sinnott urodził się 16 października 1926 roku w Saugerties w stanie Nowy Jork. Zainteresował się rysowaniem już jako dziecko. W młodym wieku pokochał również komiksy. W okresie II wojny światowej wcielono go do marynarki wojennej. Został zwolniony w 1946 roku i podjął wtedy pracę w fabryce cementu ojca. Trzy lata później dostał się do Cartoonists and Illustrators School. Debiut rysowniczy Sinnota nastąpił w roku 1950 w dwunastym numerze komiksu komediowego "Mopsy". Wkrótce jeden z nauczycieli poprosił go o pomoc przy westernowym komiksie dla wydawnictwa Dell Comics. Sinnott zaczął tworzyć dla Atlas Comics, które po latach przekształciło się w Marvel Comics.

Sinnott w 1951 roku poznał Stana Lee i dostał pracę nad seriami z pogranicza horroru i science fiction "Adventures into Terror", "Astonishing", "Marvel Tales", "Menace", "Journey into Mystery", "Strange Tales", "Uncanny Tales" oraz historiami wojennymi "Battle", "Battle Action", "Battlefield", "Battlefront", "Combat", czy "Navy Combat", a także westernami "Frontier Western", "Gunsmoke Western", "Two Gun Western", "Western Outlaws" i "Wild Western". W czasie kryzysu z 1957 roku dorabiał jako twórca reklam, ale tworzył też kilka serii komiksowych pod pseudonimem dla DC.

Na przełomie lat 50. i 60. nadal pracował w Atlas, tworząc serie, które wkrótce stały się domem dla nowego pokolenia superbohaterów. Bardzo często współpracował z Jackiem Kirbym, który wkrótce stał się jednym z ojców Marvela i twórcą najsłynniejszych postaci tego wydawnictwa. To właśnie Sinnott był inkerem 83. numeru "Journey into Mystery", czyli debiutu Thora. Pracował też nad słynnym piątym zeszytem przygód Fantastycznej Czwórki, w którym zadebiutował Dr. Doom. Był też odpowiedzialny za tusz w pierwszym komiksie z potężnym Juggernautem, czyli "X-Men" #13. To oczywiście tylko kilka przykładów pierwszych komiksów Marvela, za które odpowiadał Sinnott. W ciągu kolejnych lat na stałe był inkerem takich tytułów jak "Fantastic Four", "Silver Surfer", "Defenders", "Thor" czy "Avengers". Współtworzył też wiele klasycznych okładek komiksów.

Kirby nie był jedynym słynnym rysownikiem, z którym współpracował Sinnott. Tusz Sinnotta pojawił się na rysunkach takich twórców jak John Romita, John Buscema, Bill Sienkiewicz, Rich Buckler czy George Pérez. W 1992 roku zakończył pracę nad komiksami na pełen etat. Nadal nakładał jednak tusz w stripie "The Amazing Spider-Man", który ukazywał się w niedzielnych dodatkach do gazet. Sporadycznie zdarzało mu się podjąć zlecenia dla Marvela, na przykład tworząc okładki do pierwszego numeru "Kapitana Ameryki" z 2011 roku. Sinott przeszedł na pełną emeryturę w marcu 2019 roku.

