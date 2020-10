Kiedy spojrzymy na aborcyjną mapę świata, Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w których dobrowolne przerwanie ciąży nie jest dostępne dla obywateli. Dodatkowo co jakiś czas pojawiają się pomysły na zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Najnowszy wywołał nową demonstrację Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, która bezpośrednio odnosiła się do postkapitalistycznej wizji świata, w którym kobieta została sprowadzona do roli żywego inkubatora, znanej z "Opowieści podręcznej".

Aborcja w Polsce - podręczne strajkują przeciwko zaostrzeniu ustawy

Obecnie legalna aborcja w naszym kraju jest dostępna jedynie w trzech przypadkach: kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, takiego jak gwałt czy kazirodztwo. Wielu obywateli od lat walczy, by zliberalizować ustawę aborcyjną w Polsce. Istnieje też wielu przeciwników tego pomysłu, którzy chcą całkowicie zakazać przerywania ciąży.

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok dotyczący jednego z powyższych punktów dostępności aborcji w Polsce. Chodzi o konstytucyjność przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieuleczalne wady płodu. Kilka miesięcy wcześniej 119 członkiń i członków Sejmu zawnioskowało o wydanie takiej decyzji. Oznacza to, że jeżeli TK przychyli się do złożonego wniosku, aborcja w Polsce będzie możliwa tylko, jeśli do ciąży doszło w wyniku gwałtu lub gdy ciąża zagraża życiu czy zdrowiu kobiety.

Z tego powodu Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował demonstrację, której celem jest zwrócenie uwagi na sytuację tego zagadnienia w kraju i jednoczesną próbę wpłynięcia na sędziów TK. Wielu przeciwników wniosku poselskiego uważa, że jeśli zostanie on wprowadzony Polska postawi pierwszy krok w kierunku Gileadu - fikcyjnego ultrakonserwatywnego państwa znanego z "Opowieści podręcznej" - powieści Margaret Atwood i jej serialowej adaptacji.

21 października 2020 roku kilkadziesiąt kobiet przebranych w stroje podręcznych przemaszerowało ulicami Warszawy aż pod siedzibę TK. Na miejscu odczytały fragmenty dzieła Atwood, które chociaż dotyczą fikcyjnej historii, mogą niedługo zmienić się w naszą rzeczywistość. Demonstracja rozpoczęła się o godzinie 13:00. Została udokumentowana przez kamery OKO.press.

Z wnioskiem o zaostrzeniu aborcji walczy ponad sto różnych organizacji prospołecznych, które zrzeszyły się jako ko Wielka Koalicja za Równością i Wyborem. Ich członkinie i członkowie podpisali petycję, w której domagają się wycofania dokumentu z TK. Dyrektorka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny - Krystyna Kacpura - , skomentowała sprawę w rozmowie z OKO.press.

" Trybunał Konstytucyjny od kilku lat już nie istnieje jako niezależny sąd – zasiadają w nim politycy. Wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności również złożyli ultrakonserwatywni politycy. Znowu to mężczyźni w garniturach, których stać na opiekę medyczną za granicą, będą decydować za kobiety, za polskie rodziny. "

Według statystyk w 2019 roku na legalne aborcje z powodu ciąży w wyniku gwałtu lub gdy ciąża zagraża życiu, czy zdrowiu kobiety wynosiły jedynie 2%. Komitet Praw Człowieka ONZ stwierdził, że pozbawianie osób dostępu do legalnej aborcji jest uznawany za torturę. Zmuszanie obywateli do podróżowania za granicę, by przerwać ciążę, jest zdaniem ekspertów nieludzkim traktowaniem. Niestety to nie pierwszy raz, kiedy pomysły polskiego sejmu dotyczącego kwestii aborcji spotkały się z dezaprobatą wyborców.

Czy jesteś za swobodnym dostępem do aborcji w Polsce? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Czy „Opowieść podręcznej” jest oparta na prawdziwych wydarzeniach? Niestety tak