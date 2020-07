Sony rozdaje graczom pieniądze z okazji 10-lecia PS Plus. Sprawdźcie powiadomienia w konsoli

PlayStation Plus to płatna usługa pozwalająca na korzystanie z uroków gier wieloosobowych i ścieranie się z innymi graczami przez internet. Dodatkową atrakcją dla subskrybentów są dwie dodatkowe gry prezentowane co miesiąc za darmo osobom z wykupionym abonamentem.

Tytuły te są przypisane do konta tak długo, jak dany użytkownik jest subskrybentem PlayStation Plus. W ciągu 10 lat niektórzy doczekali się w ten sposób całkiem pokaźnej kolekcji, a na 10-lecie Sony przygotowało 3, a nie 2 jak to zwyczajowo bywa tytuły.

Może się okazać, że z powodu okrągłej rocznicy otrzymaliście od Sony nawet więcej: gotówkę na zakupy w sklepie PlayStation. Żeby się o tym przekonać, wystarczy uruchomić konsolę.

40 zł w prezencie od Sony na zakupy w sklepie PlayStation. Niespodziewany prezent z okazji 10 lat PS Plus

Nie znane są wyroki Sony i kryteria decydujące o przyznaniu (lub nie) prezentu. Jedynym punktem wspólnym, jakie mają nagrodzeni do tej pory graczy, jest posiadanie aktywnej subskrypcji PlayStation Plus.

Nie odnaleziono podobieństwa w licznie posiadanych gier, znajomych czy też zdobytych osiągnięciach. Wygląda więc na to, że o przyznaniu prezentu decyduje po prostu łut szczęścia.

Jak sprawdzić, czy Sony zdecydowało się sprawić nam miła niespodziankę? Wystarczy sprawdzić powiadomienia: jeśli wśród nic znalazła się wiadomość o tytule „Prezent na dziesięciolecie PlayStation Plus”, gratulujemy: wysokość funduszy na zakupy w PS Store wzrosła wam o 40 zł.

