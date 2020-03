Strefy wolne od LGBT zniszczą ceniony polski festiwal filmowy? Goście zapowiadają bojkot

Krzywdząca deklaracja Stref wolnych od LGBT podpisana przez wiele gmin na terenie całej Polski może doprowadzić do zaprzestania filmowej tradycji, która od ponad dwóch dekad odbywała się w Zwierzyńcu - małym miasteczku położonym w województwie lubelskim. Dyrektorka Letniej Akademii Filmowej zaapelowała do radnych o zmianę decyzji.

LAF 2020 nie odbędzie się przez Strefy wolne od LGBT?

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w roku 2020 po raz pierwszy od 20 lat Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu może się nie odbyć. Wielu gości, którzy od dawna wpierają LAF, postanowiło zbojkotować decyzję radnych gminy Zwierzyniec, decydujących się na podpisanie deklaracji Stefy wolnej od LGBT.

Z tego powodu dyrektorka festiwalu Joanna Swacha-Trębowicz, wystosowała list do radnych, w którym zaapelowała o zdrowy rozsądek.

" Piotr Kotowski przez wiele lat dbał o to, aby Akademia szanowała różnorodność i wielokulturowość w każdym aspekcie, a my zamierzamy tę tradycję kontynuować. (...) Niestety decyzja Rady Miasta i Gminy Zwierzyniec w sprawie powstrzymania ideologii LGBT wpływa negatywnie na nasze działania. Widzowie i przyjaciele Akademii zgłaszają do nas swój sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji i zapowiadają rezygnację z uczestnictwa w festiwalu. Spodziewamy się podobnej reakcji ze strony twórców i artystów. (...) Mamy nadzieję, że przemyślą Państwo swoją decyzję, która może mieć przykre konsekwencje dla nas oraz całej branży turystycznej miasteczka. Chcemy nadal rozwijać Akademię i mieć dogodne - jak do tej pory - warunki do tego. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania w tym zakresie zapewnią nam sukces i pozytywnie wpłyną na wizerunek Zwierzyńca. "

Pierwsza edycja LAF odbyła się w 2000 roku i została zorganizowana przez Piotra Kotowskiego. Festiwal nie tylko popularyzuje sztukę filmową, pozwala zapoznać się z filmowymi nowościami z oraz spotkać się z twórcami całego świata, ale również wspomaga lokalną gospodarkę. Przez dwa tygodnie w roku mieszkańcy Zwierzyńca i funkcjonujących w mieście przedsiębiorstw otrzymują spory zastrzyk finansowy fundowany przez uczestników LAF-u.

Kotowski również postanowił wypowiedzieć się w kwestii kontrowersji wokół zbliżającej się okrągłej edycji LAF-u. Animator kultury z wieloletnim stażem skomentował sytuację w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

" Gdyby ode mnie zależała dzisiaj decyzja o organizowaniu festiwalu, zastanawiałbym się, czy zaprzeczając samemu sobie mogę go robić w takim miejscu. Przez lata lansowaliśmy otwieranie się na drugiego człowieka, tolerancję i swobodną dyskusję, a teraz mielibyśmy się od tego odcinać? Skłoniłbym się raczej do szukania nowego miejsca. A przecież przebywając w tym miasteczku od dwudziestu lat, nie mogę powiedzieć, że jest to konserwatywne środowisko. Wręcz przeciwnie. Ale oczywiście wśród radnych w każdym mieście zawsze mogą znaleźć się jakieś oszołomy. "

Urszula Kolman, która jest burmistrzynią Zwierzyńca, wypowiedziała się na temat tego, jak dużą stratą finansową dla mieszkańców miasta byłby brak LAF- u i przyłączyła się do apelu dyrektorki festiwalu.

" Noclegi, restauracje, wypożyczalnie kajaków, rowerów. Ludzie przyjeżdżają do Zwierzyńca na festiwal, a potem polecają go znajomym. To ważne szczególnie teraz, kiedy w związku z epidemią koronawirusa, branża turystyczna cierpi. Mam nadzieję, że u radnych pojawi się refleksja, by naprawić ten krok, który może zaszkodzić wizerunkowi Zwierzyńca jako miasta otwartego i jego gospodarce. "

Jeśli LAF 2020 nie dojdzie do skutku, radni zniszczą piękną tradycję, kultywowaną od 20 lat. Letnia Akademia Filmowa jest bowiem zjawiskiem unikatowym - jedynym festiwalem filmowym w kraju, który ma tak kameralny i rodzinny klimat, jednocześnie prezentującym kino przez duże "K". Miejmy nadzieję, że politycy dostrzegą, jaką krzywdę wyrządzają nie tylko przedstawicielom społeczności LGBT, ale również pozostałym mieszkańcom gminy Zwierzyniec oraz miłośnikom kina, którzy co roku przyjeżdżają do miasteczka z całej Polski.

Czy LAF 2020 powinien się odbyć mimo podpisania deklaracji Stref wolnych od LGBT? Tak. Organizatorzy powinni jednak wyraźnie zaznaczyć swój prostest wobec decyzji radnych Nie mam zdania Nie. LAF powienien przenieść się do bardziej postępowaj gminy. Niech radni zobaczą, co zrobili

