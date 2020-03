Twórcy kostiumów do serialu "Mroczne materie" szyją nowe stroje dla lekarzy

Kostiumografowie pracujący nad serialem "Mroczne materie" dla HBO i BBC postanowili kontynuować współpracę, szyjąc nowe stroje dla lekarzy walczących z koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa nazwana "Helping Dress Medics" została przygotowana przez oddział kostiumografów z Cardiff w Walii.

Twórcy kostiumów do seriali tworzą stroje dla lekarzy

Specjaliści od kostiumów zamierzają stworzyć nowe stroje dla lekarzy, które przekażą National Health Service (brytyjski Narodowy Fundusz Zdrowia) i najbliższym szpitalom. Jak sami tłumaczą w oficjalnym oświadczeniu na Go Fund Me:

" To powinno przyspieszyć sprawy, obniżyć koszty i idealnie obniżyć zagrożenie zakażeniem do minimum. Pracujemy ze szpitalami w naszej okolicy i ustalamy, jakie stroje są najbardziej potrzebne. Natura wirusa powoduje, że nowa odzież operacyjna jest wyjątkowo potrzebna. "

Grupa została założona przez szefową departamentu kostiumów "Mrocznych materii", Dulcie Scott, a pomagają jej m.in. zwyciężczyni Emmy Caroline McCall oraz Fiona McCann, Ellie Munro, Jacqueline Sewry, Cathy Tate i Emma-Jane Weeks.

Inicjatywa rozpoczęła się w sobotę 28 marca, a grupa na początku chciała zdobyć 1500 funtów. Do poniedziałku (30 marca, ok. godziny 12) zdążyła zebrać 8305 funtów. Jeżeli chcecie pomóc w "Helping Dress Medics" to tutaj znajdziecie ich kampanię.

Jak napisała na stronie inicjatywy Dulcie Scott, już dzisiaj rozpoczynają prace nad tworzeniem nowej odzieży dla szpitali:

" Pierwsza dostawa materiałów ma się pojawić jeszcze dzisiaj. Umiejętności naszych utalentowanych współpracowników i wasza pomoc oznacza, że jeszcze do końca tego tygodnia pracownicy NHS będą mieli wspaniałe nowe odzienie. "