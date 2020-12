Zaproś Baby Yodę do swojego domu dzięki Google. Wyszukiwarka potrafi powołać do życia bohatera "The Mandalorian"

Wyszukiwarka Google doczekała się interesującej opcji dla wszystkich fanów serialu "The Mandalorian". Można powołać do życia trójwymiarowy model uroczego malca.

Ostatnie tygodnie należały do ponownie do Baby Yody, a raczej Grogu, bo tak w rzeczywistości nazywa się bohater serialu "The Mandalorian". Wszystko z powodu premiery drugiego sezonu serialu w uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Nic dziwnego, że wyszukiwarka Google postanowiła wejść we współpracę z Lucasfilm.

Trójwymiarowy Baby Yoda w wyszukiwarce Google

Chociaż najnowszy sezon "The Mandalorian" już za nami, twórcy przygotowują nie tylko porcję nowych odcinków, które zadebiutują w przyszłym roku, ale również spin-off, opowiadający o Boba Fettcie.

Szał na punkcie Baby Yody jednak nie minął. Disney wyciągnął wnioski z błędu popełnionego w zeszłym roku, i tym razem, w sprzedaży są tysiące gadżetów przedstawiających małego kosmitę. W tym realistycznie wyglądające i zachowujące się lalki, które pozwalają fanom "Star Wars" poczuć się jak Din Djarin.

Nie każdego jednak stać, na wydanie kilku stówek na zabawkę przedstawiającą Grogu. Zawsze jednak mogą spotkać się z bohaterem "The Mandalorian" dzięki nowym technologiom. Wyszukiwarka Google została wzbogacona o nową opcję, która na pewno spodoba się wszystkim widzom hitu Disney+. Można bowiem wygenerować trójwymiarowy model Baby Yody. I to w bardzo prosty sposób, o czym poinformowano za pośrednictwem oficjalnego konta serialu na Twitterze.

"Jego miejsce jest przy mnie". Wyszukaj "the Child" w Goole i kliknij Pokaż widok 3D, by przenieść go do siebie.

"The Child" to nie jedyna komenda, która pozwala na wygenerowanie trójwymiarowego modelu bohatera. Można również wpisać takie hasła jak "Grogu", "The Mandalorian" i "Baby Yoda".

Baby Yoda w View Google 3D - jak go znaleźć?

Żeby przywołać uroczego stworka do swojego pokoju, wystarczy aplikacja wyszukiwarki Google i telefon z systemem Android, obsługującym View Google 3D. Usługa jest bazą trójwymiarowych modeli rozszerzonej rzeczywistości, którą można wykorzystać, by zrobić ciekawe zdjęcia lub materiały wideo. Działa na podobnych zasadach, co niektóre gry, wykorzystujące AR, takie jak Pokemon GO. View Google 3D pozwala na wyszukanie interesującego nas trójwymiarowego modelu i wirtualne umieszczenie go w przestrzeni, w której obecnie przebywamy.

By zrobić sobie zdjęcie z Grogu, wystarczy otworzyć wyszukiwarkę Google i wpisać jedną z podanych wcześniej fraz. Następnie wśród wyników wyszukiwania należy znaleźć opcję Pokaż widok 3D i kliknąć trójwymiarowy model. Aplikacja połączy się z naszym aparatem i wygeneruje bohatera "The Mandalorian", którego można powiększyć lub pomniejszyć i umiejscowić w kadrze. Model Baby Yody jest animowany, więc postać mruga i porusza głową, sprawiając wrażenie żywego.

To nie pierwszy raz, kiedy firma Google weszła we współpracę z Lucasfilm. Podczas promocji drugiego sezonu serialu powołano do życia aplikację The Mandalorian AR Experience, która została stworzona do użytku na telefonach 5G Pixel i innych wybranych telefonach 5G z Androidem. Ta aplikacja, pozwala użytkownikowi wcielić się w łowcę nagród i podążać śladami Mando Baby Yody. Podczas zabawy użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z postaciami i dowiedzieć się więcej o świecie serialu Disney+. Wcześniej Google oferował również naklejki AR związane z serialem "The Mandalorian".