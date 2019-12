Sklep Epic Games rozdaje 12 gier za darmo i dorzuca do nich 40 zł dla graczy

Sklep Epic Games zadebiutował na rynku z dużym rozmachem. Twórcy Fortnite postanowili przyciągnąć do siebie graczy rozpieszczając ich darmowymi prezentami. Obiecywano jedną grę za darmo na tydzień, ale gracze otrzymali znacznie więcej. W rekordowej ofercie w uczciwiej cenie 0 zł można było zgarnąć łącznie 6 gier o Barmanie za jednym zamachem.

Już samo rozdanie kilkudziesięciu gier z darmo robiło wrażenie, Epic postanowił jednak zakończyć promowanie sklepu naprawdę mocnym uderzeniem. Zaczynają od 19 grudnia 2019 każdego dnia o godz. 17:00 w serwisie pojawi się nowa gra za darmo. Szał potrwa do 1 stycznia 2020.

Tytuły, które będą rozdawane, trzymane są w tajemnicy. Pierwszą darmową grą rozdawaną w ten sposób jest Into The Breach, dostępne do godz. 17:00 20 grudnia 2019.

12 gier za darmo od Epic Games Store. Każdego dnia inny tytuł

Epic zaprasza do odbierania prezentów w dość nonszalancki sposób:

" Zaglądaj do sklepu codziennie, by odebrać nową BEZPŁATNĄ grę. Promocja trwa od 17:00 CET 19 grudnia 2019 r. do 17:00 CET 1 stycznia 2020 r. Nie przegap okazji – każdy tytuł będzie dostępny za darmo tylko przez jeden dzień. Ciekawostka: możesz zgarniać bezpłatne gry na swoim telefonie, otwierając sklep Epic Games Store w przeglądarce. "

Każdy, kto skusi się na grę w uczciwej cenie, dostanie także od sklepu Epic Games 40 zł do wydania na zakupy na platformie.

" Zaloguj się na swoje konto Epic Games, po czym kliknij przycisk, aby otrzymać jeden kupon Epic o wartości 40 zł (do użycia do zakupu objętych promocją gier o wartości co najmniej 59,99 PLN, lub równowartości w lokalnej walucie). Kupon Epic o wartości 40 zł zostanie automatycznie użyty na etapie finalizacji zakupu. Uwaga: jeśli dokonasz pierwszego zakupu lub odbierzesz pierwszą bezpłatną grę podczas trwania promocji zanim klikniesz przycisk, automatycznie otrzymasz swój pierwszy kupon Epic o wartości 40 zł. "

Zniżkę na zakup można wykorzystać do 1 maja 2020.

