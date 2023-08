Jest zwiastun nowego „Znachora”. Kiedy premiera? [WIDEO]

Do sieci trafił zwiastun nowego „Znachora”, którego już wkrótce będzie można oglądać na Netflixie. Kiedy dokładnie odbędzie się premiera filmu?

„Znachor” to bez wątpienia jeden z najbardziej kultowych polskich filmów. Film z 1982 roku do dzisiaj cieszy się olbrzymią popularnością. Większość osób doskonale wie też, o kogo chodzi gdy słyszy słynny już fragment „Proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur”.

Kiedy premiera „Znachora”?

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że rozpoczęto produkcję nowego „Znachora”. Film został zamówiony przez Netflixa, a jego premiera odbędzie się 27 września 2023 roku. Choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz możemy zobaczyć, czego można się spodziewać. W sieci pojawił się zwiastun.

Oglądaj "Znachor" - obejrzyj zwiastun filmu

Film został wyreżyserowany przez Michała Gazdę, a w roli głównej wystąpił Leszek Lichota. W produkcji zobaczymy też Izabelę Kunę, Artura Barcisia (aktor wystąpił również w wersji filmu z 1982 roku), Annę Szymańczyk, Jarosława Grudę i innych.

Profesor Rafał Wilczur to wybitny lekarz pracujący w jednej z renomowanych klinik, który w wyniku serii nieoczekiwanych zdarzeń traci rodzinę i pamięć. Od tego momentu przemierza Polskę, a swoje miejsce znajduje w małej wsi Radoliszki. Choć nie pamięta swojej przeszłości lekarskiej, niesie pomoc okolicznym mieszkańcom i szybko zostaje okrzyknięty Znachorem. Czy niesamowity splot wydarzeń sprawi, że odnajdzie swoją tożsamość i rodzinę? - czytamy w opisie Netflixa.

