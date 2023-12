Mocny start. „Wonka” najchętniej oglądanym filmem

Rok 2023 dobiega końca. Z pewnością miłośnicy kina będą go dobrze wspominać. Branża dała nam mnóstwo świetnych produkcji. Topowe okazały się nie tylko zagraniczne, ale także polskie tytuły, jak nowy „Znachor” czy serial „1670”.

„Wonka” bije rekordy popularności

Końcówka roku przyniosła fanom słynnego filmu „Wonka” prawdziwą radość. 14 grudnia swoją premierę miała nowa wersja filmu, będąca prequelem filmów „Willy Wonka i fabryka czekolady” oraz „Charlie i fabryka czekolady”. Tym razem w roli głównej pojawił się Timothee Chalametem. Musical zdobył świetne recenzje nie tylko od widzów, ale także od krytyków.

Sam zysk jeszcze nie zachwycił twórców. Jego budżet szacowany jest na 125 milionów dolarów. On sam uzyskał zysk w wysokości 39 milionów dolarów na północnoamerykańskim rynku. Premiera w tamtejszych kinach odbyła się w miniony weekend. Nie jest to imponująca kwota, jednak według prognoz wkrótce może się to zmienić. Wszystko przez wzgląd na zbliżający się okres świąteczny. Szacuje się, że widzowie chętnie wybiorą właśnie ‘Wonkę”. Na premiery czekają jeszcze animacja „Wyfrunięci”, musical „Kolor purpury” i druga część „Aquamana”. Jednak to „Wonka” powinien być najchętniej oglądany przynajmniej do końca roku. Musical pojawił się w kinach poza Ameryką Północną już tydzień wcześniej i zarobił tam w sumie już 150 milionów dolarów.

W filmie oprócz Timothee Chalameta znaleźli się jeszcze m.in. Olivia Colman, Keegan-Michael Key oraz Hugh Grant. Drugie miejsce w box-office w miniony weekend otrzymał film „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”, który zarobił jedynie 5,8 mln dolarów. Mimo tego pozostaje w pierwszej dwójce północnoamerykańskiego box-office’u od listopadowej premiery.

Źródło: Antyradio/PAP

