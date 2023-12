Nadchodzi nowe „Pan i Pani Smith”. To oni zastąpią Brada Pitta i Angelinę Jolie

Serialowa wersja kinowego hitu z 2005 roku ma spory potencjał do tego, żeby podbić serca kolejnych widzów. Warto rzucić okiem na zwiastun pierwszego sezonu „Pana i pani Smith”.

Brad Pitt i Angelina Jolie oczarowali widzów w 2005 roku, gdy pokazali specyficzny związek niebezpiecznych zabójców, którzy… żyją razem i próbują udawać normalnych ludzi. Niezwykle ciekawy efekt jest uzyskany choćby przez to, że ich prawdziwa praca jest utrzymywana w tajemnicy, a więc mąż po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego żona również zabija ludzi za pieniądze.

„Pan i Pani Smith” w nowym wydaniu

Nadszedł czas na powrót do sprawdzonej formuły! Fani z całego świata znowu będą mogli śmiać się przy komedii akcji, skupiającej się na losach… zabójców, których łączy coś więcej. Tak wybuchowa para jest fundamentem dla niezwykle skomplikowanej relacji, która mimo wszystko będzie mogła bawić do łez. Okazjonalne zabijanie ludzi to dla nich tylko praca, ale jak wyglądają kwestie uczuciowe?

Tym razem w pana i panią Smith wcielą się Donald Glover oraz Maya Erskine. Na zwiastunie można zobaczyć sceny walki wręcz, eksplozje, pościgi, strzelanie z broni automatycznej, a także… chwile typowe dla najzwyklejszej w świecie pary! W przerwach od kaskaderskich wyczynów, pan i pani Smith mogą na przykład udać się na wizytę do terapeutki lub spędzić wieczór na kolacji przy winie.

Pierwszy sezon serialu „Mr. & Mrs. Smith” w zasobach Prime Video oficjalnie ma się pojawić już 2 lutego 2024 roku. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o przyjaźni Olbrychskiego z Meryl Streep. Zaznaczaliśmy również, że Dorociński to Polak ceniony na całym świecie.

Źródło: Antyradio/Prime Video

