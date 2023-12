Oscary 2024. Polskie filmy z szansą na nominacje. "Chłopi" pominięci

Oscary 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 11 marca 2024 roku. W czwartek 21 grudnia 2023 roku Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła oscarowe shortlisty w dziesięciu kategoriach. Niestety Polaków spotkało rozczarowanie. Na szczęście wciąż mamy szanse na zdobycie statuetki.

„Chłopi” zostali pominięci

Amerykańska Akademia Filmowa zaprezentowała shortlistę. Wielu Polaków czekało głównie na ogłoszenie nominacji filmu „Chłopi” w kategorii „najlepszy film międzynarodowy”. Niestety tutaj pojawiło się dość spore rozczarowanie, bowiem wśród 15 tytułów zabrakło polskiego. Mimo iż „Chłopów” na liście nie ma, to film wciąż ma szansę na nominację w kategorii „najlepszy długometrażowy film animowany”.

Oscary 2024. Polska z kilkoma szansami na nominację

Pominięcie „Chłopów” jest rozczarowaniem, ale Polska wciąż ma kilka szans na otrzymanie nominacji. Wśród kandydatów znalazł się film Macieja Hameli „Skąd dokąd”. Jest on mocnym kandydatem w kategorii „najlepszy film dokumentalny”. Opowiada o uchodźcach z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny zostają przewiezieni do Polski samochodem autora. Hamela ryzykował życie, odwiedzając najbardziej niebezpieczne rejony wojny i ratując poszkodowanych. Kolejny film z szansą na statuetkę to „Apolonia, Apolonia”. Jest to opowieść o francuskiej malarce Apolonii Sokół, która przeprowadziła się z Danii do Paryża. Lea Glob – reżyserka filmu pracowała nad dokumentem przez 13 lat. Polską producentką filmu jest Małgorzata Staroń. Dokument został wyprodukowany przez Duńczyków i Polaków.

Szansę na nominację ma także polsko-brytyjski film „Strefa interesów” w reżyserii Jonathana Glazera. Produkcja znalazła się wśród 15 tytułów w kategorii „najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy”. Jego szanse rosną, ponieważ może otrzymać także wyróżnienie za muzykę i dźwięk.

Źródło: Antyradio/Polski Instytut Sztuki Filmowej

