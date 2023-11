„Chłopi” biją kolejny rekord! Tak dobrze nie było od 2020 roku

Wcześniej pisaliśmy już o tym, że „Chłopi” będą walczyć o Oscary, a do tego podkreślaliśmy, iż film bije rekordy popularności, a „ludzie walą drzwiami i oknami”. Krótko mówiąc „Chłopi” w reżyserii DK i Hugh Welchmanów to polska produkcja, która radzi sobie naprawdę dobrze, a wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie będzie tylko lepiej.

„Chłopi” cieszą się rekordowym zainteresowaniem

Nowa adaptacja powieści Władysława Reymonta powstała dzięki zaangażowaniu ponad stu artystów, którzy przyczynili się do stworzenia tego wyjątkowego dzieła. Prace nad tworzeniem malarskich kadrów filmowych trwały aż cztery lata, więc trudno się dziwić, że ludzie są zwyczajnie zainteresowani tak niezwykłą produkcją i chcą ją zobaczyć na własne oczy. Wisienką na torcie zdaje się być fakt, iż dystrybutor podaje, że film obejrzało już ponad 1,5 mln widzów. Wygląda na to, że nasz kandydat do Oscara jest szalenie popularną polską produkcją, co więcej, tak dobrych wyników nie było od czasu pandemii, która miała ogromny wpływ i wręcz na nowo zdefiniowała kinową branżę. Od marca 2020 roku żadna polska produkcja nie zebrała tak okazałej widowni, jak „Chłopi”.

Rekordowe zainteresowanie pokazuje, że gdy Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił który film będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii międzynarodowej, najpewniej podjęto dobrą decyzję i kto wie… być może uda się podbić serca widzów na całym świecie oraz wrócić z licznymi nagrodami i wyróżnieniami?

Na ten moment pewne jest to, że „Chłopi” okazali się prawdziwym hitem, a polskie kina zostały podbite przez malarską animację, która wielu podoba się także za sprawą muzyki. To dobra okazja żeby przypomnieć, iż Łukasz Rostkowski lub po prostu L.U.C., to producent muzyczny, kompozytor i raper, który to właśnie odpowiada za muzykę w „Chłopach”. Jakiś czas temu pisał na swoim instagramowym profilu:

Oficjalnie potwierdzam, że twórcy filmu zdecydowali, że także muzyka powalczy o Oskara! Jesteśmy w Los Angeles i właśnie zgłaszamy soundtrack do Best Original Score!!! To jeden z ważniejszych momentów mojego życia.

