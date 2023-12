Ralph zadebiutował na dużym ekranie. Padło porównanie do Zbigniewa Wodeckiego

Ralph Kaminski zadebiutował na dużym ekranie. Zdjęcia z premiery pojawiły się na Instagramie artysty. Fani są zachwyceni wyglądem artysty. Padło nawet porównanie do Zbigniewa Wodeckiego.

Ralph Kaminski zdołał szybko podbić branżę muzyczną i równie szybko podzielić społeczeństwo. Jedni go kochają, drudzy niekoniecznie. Niektórzy zwracają uwagę na zbyt kontrowersyjne stylizacje piosenkarza, a inni chwalą jego niewątpliwy talent, porównując go nawet do Czesława Niemena.

Okazuje się, że Ralph talent ma nie tylko muzyczny, ale także aktorski. Kaminski miał okazję zadebiutować na dużym ekranie, co jak zdradził w mediach społecznościowych, było jego marzeniem z dzieciństwa. Muzyk miał okazję zagrać u boku Piotra Fronczewskiego w filmie „Akademia Pana Kleksa”, który już niedługo swoją premierę będzie miał w kinach. Oprócz roli w filmie Ralph wraz z innymi artystami wykonał utwór „Całkiem Nowa Bajka”. Film „Akademia Pana Kleksa” premierę będzie miał 5 stycznia 2024 roku, a Ralph wcieli się w wyjątkową rolę Wilkusa Ralpha.

Ralph Kaminski porównany do Zbigniewa Wodeckiego

Ralph Kaminski był jednym z gości na premierze filmu, która odbyła się kilka dni temu w Operze Narodowej. Artysta chętnie pozował do zdjęć, a jedno z nich znalazło się na jego Instagramie. Ralph nie tylko wrzucił fotkę z premiery do sieci, ale także zachęcił do obejrzenia filmu.

Dzisiaj odbyła się premiera nowej Akademii Pana Kleksa! To ten film jest moim debiutem na dużym ekranie marzenie z dzieciństwa spełnione ! Akademia w kinach od 5 stycznia! Idźcie koniecznie! Wilkus R.

Wielu fanów było zachwyconych jego nową rolą. Zwrócono również uwagę na stylizacje Ralpha. W komentarzach padło nawet stwierdzenie, że przypomina on Zbigniewa Wodeckiego.

Wyglądasz jak młody Zbigniew Wodecki - brzmiał jeden z komentarzy.

Następny czerwony dywan w Cannes

p.s. wyglądasz bosko - brzmiały kolejne.

Źródło: Antyradio/Jastrząb Post/Instagram

