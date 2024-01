Tak źle nie było nigdy. „The Marvels” nawet się nie zwróciło, liczby powalają

Jak donosi m.in. serwis IGN, film „The Marvels” zarobił fatalne pieniądze w porównaniu z innymi produkcjami. To już oficjalne, a pod względem generowania dolarów „The Marvels” jest najgorszym dziełem MCU.

„The Marvels” to tylko 205 mln

Dziennikarze informują, że przy budżecie na poziomie 275 mln dolarów, na całym świecie „The Marvels” zarobiło jedynie 205 mln dolarów. To bardzo niepokojący stan rzeczy, który prawdopodobnie daje twórcom do myślenia.

Sytuacja z budżetem, który nawet się nie zwraca, to naprawdę mało ciekawy scenariusz. Czy świadczy to o tym, że filmy Marvela stały się gorsze? Obrano w nich zły kierunek? A może to tylko chwilowe, niemal przypadkowe potknięcie, które o niczym nie świadczy? Każdy będzie miał swoją opinię w temacie, lecz dla molocha branży rozrywkowej kluczowe będą podejmowane w przyszłości decyzje i realizowanie strategii, która zaowocuje większymi sukcesami.

Nia DaCosta wyreżyserowała „The Marvels”, lecz niestety trudno mówić tu o znaczącym sukcesie, który można sobie wpisać do CV. Czy waszym zdaniem chodzi o zmęczenie superbohaterami? A może w tej chwili Marvel oferuje niższą jakość i trzeba nad tym poważnie popracować? Dajcie znać w ankiecie.

Źródło: Antyradio/IGN

