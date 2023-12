Charlie Sheen został napadnięty we własnym domu. Sąsiadka próbowała go udusić

W świecie gwiazd nie brakuje psychofanów, którzy nie dają im spokoju. Niektórzy potrafią być na tyle bezczelni, że wtargnięcie na posesję gwiazd nie stanowi dla nich problemu. Nie brakuje też historii, gdy tego typu zachowania kończyły się tragedią. Ostatnio chwile grozy przeżył Charlie Sheen.

Charlie Sheen zaatakowany przez sąsiadkę

Charlie Sheen w ostatnim czasie nie miał łatwo. Musiał szczególnie uważać, bowiem jego sąsiadka nie chciała dać mu spokoju. Jak podają media 47-letnia Electra Shrock najpierw miała oblać samochód aktora lepką cieczą, a następnie regularnie wyrzucać pod jego drzwi śmieci. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia omal nie doszło do tragedii. Jak podał portal TMZ, 20 grudnia kobieta miała zapukać do drzwi willi Sheena w Malibu. Następnie zaatakowała aktora – rozerwała mu koszulę i zaczęła go dusić. Gwiazdorowi udało się udaremnić atak. Sprawczyni udała się do swojego domu, a do Sheena przyjechało pogotowie ratunkowe. Hospitalizacja nie była konieczna.

Aktor obok ataku nie przeszedł obojętnie. O wszystkim została poinformowana policja, która zatrzymała kobietę jeszcze tego samego dnia. Oskarżono ją o „napad z użyciem siły, która może spowodować poważne obrażenia ciała”. Kobieta nie przyznała się do winy. Czeka ją rozprawa sądowa, która została wyznaczona na 8 stycznia. Oprócz tego otrzymała ona sądowy zakaz zbliżania się do aktora. Nie wiadomo, co było przyczyną ataku.

Charlie Sheen to amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Znany głównie z seriali „Przyjaciele” oraz „Dwóch i pół”.

Źródło: Antyradio/Radio Zet/TMZ

