Złote Globy 2024: Wielka przegrana „Barbie” [LISTA]

Gala rozdania Złotych Globów za nami. Najlepsze filmy zgarnęły statuetkę. Nie zabrakło wielkich emocji, ale też zaskoczeń. Sporo osób pokładało nadzieję w filmie „Barbie” Grety Gerwig. W końcu film odniósł niebywały sukces i na moment świat zalała fala różu. Również marketing był na najwyższym poziomie. Fani „Barbie” niestety musieli przełknąć gorycz porażki.

Złote Globy 2024 – „Barbie” tylko z dwiema nagrodami

Wielu bardzo mocno liczyło na film „Barbie”. Produkcja otrzymała 9 nominacji. Wydawać by się więc mogło, że film zdobędzie pokaźną liczbę nagród. Niestety „Barbie” zdobyła tylko dwa Złote Globy, w tym jeden za piosenkę Billie Eilish i Finneasa „What Was I Made For?”, która pojawiła się w produkcji. Najwięcej, bo aż 5 statuetek powędrowały na konto filmu „Oppenheimer” Christophera Nolana. Produkcja została doceniona m.in. w kategorii najlepszy film dramatyczny, najlepszy aktor dramatyczny oraz najlepsza ścieżka dźwiękowa. Jeżeli chodzi o seriale, to przodowały „Sukcesja”, „The Bear” czy „Awantura” z Netflixa.

Poniżej możecie zobaczyć listę zwycięzców w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy reżyser

Bradley Cooper, „Maestro”

Greta Gerwig, „Barbie”

Yorgos Lanthimos, „Biedne istoty”

Christopher Nolan, „Oppenheimer”

Martin Scorsese, „Czas krwawego księżyca”

Celine Song, „Poprzednie życie”

Najlepszy scenariusz

Greta Gerwig, Noah Baumbach, „Barbie”

Tony McNamara, „Biedne istoty”

Christopher Nolan, „Oppenheimer”

Eric Roth, Martin Scorsese, „Czas krwawego księżyca”

Celine Song, „Poprzednie życie”

Justine Triet, Arthur Harari, „Anatomia upadku”

Najlepszy film dramatyczny

„Oppenheimer”

„Czas krwawego księżyca”

„Maestro”

„Poprzednie życie”

„Strefa interesów”

„Anatomia upadku”

Najlepsza komedia lub musical

„Barbie”

„Biedne istoty”

„American Fiction”

„Przesilenie zimowe”

„Obsesja”

„Air”

Najlepszy film popularny

„Barbie”

„Strażnicy Galaktyki Vol. 3”

„John Wick 4”

„Mission Impossible: Dead Reckoning. Część 1”

„Oppenheimer”

„Spider-Man: Przez multiwersum”

„Super Mario Bros. Film”

„Taylor Swift: The Eras Tour”

Najlepszy film nieanglojęzyczny (wcześniej Najlepszy film obcojęzyczny)

„Anatomia upadku”

„Opadające liście”

„Io Capitano”

„Poprzednie życie”

„Opadające liście”

„Śnieżne bractwo”

„Strefa interesów”

Najlepszy aktor dramatyczny

Bradley Cooper, „Maestro”

Cillian Murphy, „Oppenheimer”

Leonardo DiCaprio, „Czas krwawego księżyca”

Colman Domingo, „Rustin”

Andrew Scott, „Dobrzy nieznajomi”

Barry Keoghan, „Saltburn”

Najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu

Nicolas Cage, „Dream Scenario”

Timothée Chalamet, „Wonka”

Matt Damon, „Air”

Paul Giamatti, „Przesilenie zimowe”

Joaquin Phoenix, „Bo się boi”

Jeffrey Wright, „American Fiction”

Najlepszy aktor drugoplanowy

Willem Dafoe, „Biedne istoty”

Robert DeNiro, „Czas krwawego księżyca”

Robert Downey Jr., „Oppenheimer” “Oppenheimer”

Ryan Gosling, „Barbie” “Barbie”

Charles Melton, „Obsesja”

Mark Ruffalo, „Biedne istoty”

Najlepsza aktorka dramatyczna

Lily Gladstone, „Czas krwawego księżyca”

Carey Mulligan, „Maestro”

Sandra Hüller, „Anatomia upadku”

Annette Bening, „Nyad”

Greta Lee, „Poprzednie życie”

Cailee Spaeny, „Priscilla”

Najlepsza aktorka komediowa

Fantasia Barrino, „Kolor purpury”

Jennifer Lawrence, „Bez urazy”

Natalie Portman, „Obsesja”

Alma Pöysti, „Opadające liście”

Margot Robbie, „Barbie”

Emma Stone, „Biedne istoty”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt, „Oppenheimer”

Danielle Brooks, „Kolor purpury”

Jodie Foster, „Nyad”

Julianne Moore, „Obsesja”

Rosamund Pike, „Saltburn”

Da’Vine Joy Randolph, „Przesilenie zimowe”

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Ludwig Göransson, „Oppenheimer”

Jerskin Fendrix, „Biedne istoty”

Robbie Robertson, „Czas krwawego księżyca”

Mica Levi, „Strefa interesów”

Daniel Pemberton, „Spider-Man: Poprzez multiwersum”

Joe Hisaishi, „Chłopiec i czapla”

Najlepsza piosenka

„What Was I Made For”, Billie Eilish i Finneas („Barbie”)

„Dance the Night”, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson i Andrew Wyatt („Barbie”)

„I'm Just Ken”, Mark Ronson i Andrew Wyatt („Barbie”)

„Addicted to Romance”, Bruce Springsteen and Patti Scialfa („She Came to Me”)

„Peaches”, Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond i John Spiker („Super Mario Bros. Film”)

„Road to Freedom”, Lenny Kravitz („Rustin”)

Kategorie telewizyjne

Najlepszy serial dramatyczny

„1923” (Paramount+)

„The Crown” (Netflix)

„Dyplomatka” (Netflix)

„The Last of Us” (HBO)

„The Morning Show” (Apple TV+)

„Sukcesja” (HBO)

Najlepszy serial komediowy lub musicalowy

„The Bear” (FX)

„Ted Lasso” (Apple TV+)

„Misja: Podstawówka” (ABC)

„Jury Duty” (Amazon Freevee)

„Zbrodnie po sąsiedzku” (Hulu)

„Barry” (HBO)

Najlepszy serial limitowany lub antologia

„Awantura” (Netflix)

„Lekcje chemii” (Apple TV+)

„Daisy Jones & the Six” (Amazon Prime Video)

„Światło, którego nie widać” (Netflix)

„Towarzysze podróży” (Showtime)

„Fargo” (FX)

Najlepsza aktor w limitowanej serii

Matt Bomer, „Towarzysze podróży”

Sam Claflin, „Daisy Jones & the Six”

Jon Hamm, „„Fargo”

Woody Harrelson, „Hydraulicy z Białego Domu”

David Oyelowo, „Stróżowie prawa: Brass Reeves”

Steven Yeun, „Awantura”

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Brian Cox, „Sukcesja”

Kieran Culkin, „Sukcesja”

Gary Oldman, „Kulawe konie”

Pedro Pascal, „The Last of Us”

Jeremy Strong, „Sukcesja”

Dominic West, „The Crown”

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Bill Hader, „Barry”

Steve Martin, „Zbrodnie po sąsiedzku”

Martin Short, „Zbrodnie po sąsiedzku”

Jason Segel, „Terapia bez trzymanki”

Jason Sudeikis, „Ted Lasso”

Jeremy Allen White, „The Bear”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu

Billy Crudup, „The Morning Show”

Matthew Macfadyen, „Sukcesja”

James Marsden, „Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach, „The Bear”

Alan Ruck, „Sukcesja”

Alexander Skarsgård, „Sukcesja”

Najlepsza aktorka w limitowanej serii

Riley Keough, „Daisy Jones & the Six”

Brie Larson, „Lekcje chemii”

Elizabeth Olsen, „Miłość i śmierć”

Juno Temple, „Fargo”

Rachel Weisz, „Nierozłączne”

Ali Wong, „Awantura”

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Helen Mirren, „1923”

Bella Ramsey, „The Last of Us”

Keri Russell, „Dyplomatka”

Sarah Snook, „Sukcesja”

Imelda Staunton, „The Crown”

Emma Stone, „The Curse”

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Ayo Edebiri, „The Bear”

Natasha Lyonne, „Poker Face”

Quinta Brunson, „Misja: Podstawówka”

Rachel Brosnahan, „Wspaniała Pani Meisel”

Selena Gomez, „Zbrodnie po sąsiedzku”

Elle Fanning, „Wielka”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Elizabeth Debicki, „The Crown”

Abby Elliott, „The Beat”

Christina Ricci, „Yellowjackets”

J. Smith-Cameron, „Sukcesja”

Meryl Streep, „Morderstwo po sąsiedzku”

Hannah Waddingham, „Ted Lasso”

Źródło: Antyradio/Golden Glob Awards

