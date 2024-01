Będzie drugi sezon „1670”? Złe wieści dla fanów serialu Netfliksa

Serial „1670” to opowieść o osobliwym szlachcicu, którego marzeniem jest zostać najsławniejszą osobą w Polsce. W jego życiu nie brakuje konfliktów z rodziną czy chłopami. Widzowie pokochali nie tylko samą fabułę, ale także teksty bohaterów.

„1670”: Czy powstanie drugi sezon?

Serial „1670” zadebiutował na Netfliksie 13 grudnia i od tej pory cieszy się olbrzymią popularnością, co przekłada się na to, że jest najchętniej oglądaną produkcją małego ekranu w Polsce. Serial szybko skradł serca także widzów z innych zakątków świata. Patrząc na wyniki oglądalności i zainteresowanie, jakie wzbudził, od razu nasuwa się pytanie: Czy będzie drugi sezon? Na to pytanie w rozmowie z Filmweb w jednym z podcastów odpowiedzieli sami twórcy serialu.

Ja oczywiście myślę nad pewnymi rzeczami i pracuję nad pewnymi koncepcjami. Natomiast - i mogę to powiedzieć szczerze i bez mrugania - jeszcze decyzji nie ma. Nie ma, bo prostu Netflix ma swoją politykę, której raczej nie zmienia. Zawsze te decyzje są podejmowane w konkretnym czasie od emisji. I ten czas jeszcze nie minął. My jesteśmy zwarci i gotowi na pewno - przyznał Jakub Rużyłło.

Recepta jest dosyć prosta: trzeba oglądać, share'ować, polecać. Wtedy na pewno radykalnie wzrasta szansa na drugi sezon – dodał Dobromir Dymecki.

Źródło: Antyradio/Filmweb

