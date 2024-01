Wcześniej Kubuś Puchatek, a teraz Myszka Miki. Wizerunek słynnej postaci z animacji „Parowiec Willie” z 1928 roku wraz z nowym rokiem trafił do domeny publicznej, co oznacza, że można z tego wizerunku dowolnie korzystać. Wielu twórców już zaciera ręce, a jednymi z nich są autorzy horroru.

Myszka Miki w horrorze

Wizerunek pierwszej wersji Myszki Miki, która pojawiła się w animacji „Parowiec Willie”, stracił prawa autorskie wraz z 1 stycznia 2024 roku. Od tej pory można z niego korzystać bez otrzymania wcześniejszej zgody Disneya. Dotyczy to tylko ten wersji postaci. Nowsza Myszka Miki wciąż objęta jest prawa autorskimi. Nie trzeba było długo czekać, aż twórcy filmowi zrobią z tego użytek. Do sieci trafił zwiastun horroru z postacią z Disneya w roli głównej. W najnowszym filmie poznamy mroczną stronę myszki, która za cel obrała sobie młodzież spędzającą czas w parku rozrywki. Za reżyserię odpowiada Jamie Bailey. Scenariusz napisał Simon Philips, który w opisie filmu zaznaczył, że nie jest to produkcja Disneya, a wizerunek, jaki w nim wykorzystano, pochodzi z animacji "Parowiec Willie”.

"Mickey's Mouse Trap" ma ujrzeć światło dzienne w 2024 roku, jednak dokładna data nie jest jeszcze znana.

Sam Disney zaznacza, że wygasły jedynie prawa autorskie do „Parowca Williego” i nie będzie to miało wpływu na nowsze wersje Myszki Miki, która nadal będzie symbolem Walt Disney.

To nie koniec. Nietypowa wersja Miki pojawiła się także w grze wideo. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun Infestation 88.

