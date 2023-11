Co zaczyna się na „Ż” i włada Polską? Zobacz mocny zwiastun nowego hitu Netlifksa

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych z filmami i serialami. To prawdziwa gratka nie tylko dla fanów zagranicznych produkcji, ale także polskich. Nowa wersja „Znachora” pobiła rekord i przyciągnęła tłumy widzów. Czy tak samo będzie z nowym serialem opowiadającym o polskich szlachcicach?

Już 13 grudnia swoją premierę będzie miał polski komediowy serial „1670”. W roli głównej wystąpi Bartłomiej Topa, który wciela się w Jana – głowę szlacheckiej rodziny i właściciela mniejszej części wsi Adamczycha. Jego marzeniem jest zapisanie się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Serial przepełniony jest dobrym humorem, a pytanie "Co zaczyna się na 'ż' i po cichu włada Polską?", gdzie odpowiedź jest tylko jedna – Żyto, być może ma szansę zyskać miano kultowego. Twórcy wykorzystali też każdy możliwy stereotyp, który świetnie wplatają w scenki.

Netflix pokazał zwiastun serialu „1670”

Do sieci trafił zwiastun serialu „1670”. Zapowiada się obiecująco, bo już krótka zapowiedz, potrafi rozśmieszyć widza. Takiej produkcji o polskich szlachcicach z pewnością jeszcze nie było. Jeśli wydaje wam się, że historyczne seriale to sama nuda to „1670” udowadnia, że wcale tak nie musi być. Nie jest to typowo historyczny serial a opowieść o codziennych losach szlacheckiej rodziny Adamczewskich.

Oprócz wielu zabawnych sytuacji i dużej dawki dobrego humoru w produkcji zobaczymy Bartłomieja Topę wcielającego się w postać Jana, Katarzynę Herman grającą Zofię – żonę głównego bohatera. Martyna Byczkowska wcieli się natomiast w rolę córki Zofii i Jana. Jej starszych braci zagrali Michał Balicki i Michał Sikorski.

