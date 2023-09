„Miodowe lata” wracają po blisko 20 latach? Znane są pierwsze szczegóły

Pojawiły się informacje, że serial „Miodowe lata” już niedługo powróci na antenę. W rolach głównych oczywiście Cezary Żak i Artur Barciś. Co jeszcze wiemy na temat produkcji?

„Miodowe lata” to dla wielu Polaków jeden z ulubionych seriali. Produkcja trafiła na ekrany pod koniec lat 90., a zakończyła się w 2004 roku. Mimo upływu lat, wszyscy doskonale pamiętamy Karola Krawczyka i jego przyjaciela Tadka Norka. Serial opowiadał o losach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw. Tramwajarz Karol i kanalarz Tadeusz spotykali się po pracy, by w końcu opracować plan na zbicie wielkiej fortuny. Widzów do łez rozbawiały ich szalone pomysły, które zresztą rzadko kiedy spotykały się z przychylnością ze strony ich żon.

„Miodowe lata” powracają?

Ostatni odcinek kultowego serialu został wyemitowany w 2004 roku. Sporo osób ubolewało nad tym faktem i liczyło, że wkrótce ekipa wystartuje ze zdjęciami do kolejnego sezonu. Niestety lata mijały, a o kontynuacji serialu nie było mowy. Aż do teraz. Wiele wskazuje na to, że po prawie 20 latach „Miodowe lata” wrócą na antenę.

Jak donosi „Super Express”, już niedługo znów będziemy mogli śledzić losy Krawczyków i Norków. Póki co nikt z produkcji nie podaje szczegółów, ale pojawiły się doniesienia, że prace nad serialem są „na zaawansowanym etapie”.

Od pewnego czasu trwają prace nad kontynuacją „Miodowych lat”. Produkcja jest już na zaawansowanym etapie, ale jeszcze utrzymywana w tajemnicy. - poinformowała „Super Express” osoba związana z produkcją.

Kontynuacja „Miodowych lat”. Kto wystąpi w serialu?

Nie wiadomo jeszcze, kto pojawi się w serialu, ale pewne jest, że „Miodowe lata” nie istniałyby bez Cezarego Żaka i Artura Barcisia i to oni ponownie mają wcielić się w głównych bohaterów. A kto wcieli się w ich serialowe żony? Tego nie wiadomo. Przypomnijmy, że początkowo rolę Aliny Krawczyk grała Agnieszka Pilaszewska, a później prawdziwa żona Żaka – Katarzyna Żak. Natomiast w rolę Danuty Norek wcieliła się Dorota Chotecka.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!