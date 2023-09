Uwielbialiśmy Filipa z „Rodziny zastępczej”. Jak wygląda po latach?

Sergiusz Żymełka zalicza się do grona najbardziej znanych w Polsce aktorów dziecięcych! Można powiedzieć, że dorastał na naszych ekranach i zdobył sympatię widzów za sprawą roli syna Kwiatkowskich.

Głową rodziny był Jacek, a plan wydawał się prosty, ponieważ w pewnym momencie zgodził się zaadoptować kolegę swojego syna. Ostatecznie wszystko skończyło się tak, że z domu dziecka przywieziono aż troje dzieci, lecz w gruncie rzeczy nikomu to nie przeszkadzało. W efekcie powstała jedna wielka „Rodzina zastępcza”, a widzowie mogli obserwować przygody Kwiatkowskich, co zaczęło się w 1999 roku. Wiele osób na pewno pamięta postać małego Filipa, którego zagrał Sergiusz Żymełka. Jak bardzo się zmienił po latach?

Czas szybko leci, więc możliwe, że niektórym będzie trudno w to uwierzyć, ale mały Filip z familijnego serialu to już 32-letni mężczyzna! Jego początki sięgają m.in. przedstawień z Teatru Telewizji dla Dzieci, lecz prawdziwą rozpoznawalność zdobył właśnie dzięki roli w „Rodzinie zastępczej”, gdzie zagrał Filipa Kwiatkowskiego. Co ciekawe, na późniejszym etapie kariery nie był już tak bardzo zainteresowany życiem aktora i skupił się m.in. na pracy w Centralnym Ośrodku Informatyki w Warszawie.

Jak bardzo zmienił się Filip z „Rodziny zastępczej”?

W sieci znajdziemy garść zdjęć ze znacznie starszym Sergiuszem Żymełką, który np. oznajmił żartobliwie, iż nadszedł „czas wąsa”.

W pamięci zapadł głównie jako mały „Fifi” z serialu, lecz teraz chłopak ma ponad 30 lat. Nie da się ukryć, że pewnie trudno będzie przebić popularność jego roli z „Rodziny zastępczej”, którą emitowano w latach 1999-2009, a ludzie mogli tym samym obejrzeć kilkaset odcinków. Swego czasu ten serial był naprawdę popularny.

W ramach ciekawostki warto dodać, że mimo zmniejszonej aktywności aktorskiej, Sergiuszowi Żymełce nadal zdarza się gdzieś zagrać. Za przykład może posłużyć choćby rola w „Kobietach Mafii 2” Patryka Vegi, a więc mówimy tu o 2019 roku.

