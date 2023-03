Airbourne przyjadą do Polski, by zagrać 3 koncerty jeszcze w tym roku. Zespół wystąpi 13 czerwca 2023 w Poznaniu w klubie Tama, 14 czerwca 2023 w warszawskim klubie Progresja oraz 14 lipca 2023 w Krakowie w klubie Kwadrat. Sprawdźcie ceny biletów na te koncerty. Patronat nad wydarzeniami objęło Antyradio.

Airbourne zagrają aż 3 koncerty w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Bilety na Airbourne trafiły do sprzedaży ogólnej w piątek 17 marca o godzinie 11:00 na stronie Live Nation od 95 złotych.

Airbourne to zespół hard-rockowy z Australii, utworzony w Warrnambool w 2003 roku przez braci Joela O'Keeffe (wokal, gitara prowadząca) i Ryana O'Keeffe (perkusja). Skład powiększył się o Justina Street na basie i chórkach oraz Davida Roads na gitarze i chórkach. W 2017 roku Roads odszedł z zespołu i zastąpił go Matthew Harrison.

Debiutancki album "Runnin' Wild" miał swoją premierę w czerwcu 2007 roku, uzyskał status srebrnej płyty w UK, a także trafił na listy: top 30 ARIA Albums chart i US Billboard 200. Druga płyta zespołu "No Guts. No Glory." wyszła w marcu 2010 roku i trafiła do top 20 w Australii, Austrii, Nowej Zelandii, Finlandii, Grecji, Szwecji i Szwajcarii. Kolejny album miał swoją premierę w maju 2013 roku i trafił na 17 miejsce w Australii, a także do top 20 w Austrii, Finlandii, Niemczech, Nowej Zelandii, Szwecji i Szwajcarii. W październiku 2016 roku Airbourne wydali swój czwarty album "Breakin' Outta Hell", który; trafił do top 5 w Austrii, Niemczech i Szwajcarii, uzyskał 9 miejsce w UK i był w top 20 w Australii. Zespół zagrał ponad 1000 koncertów od swojego powstania, wliczając wiele występów na największych światowych festiwalach, takich jak: Wacken, Download, Hellfest, Rock am Ring i Rock im Park.