Asking Alexandria powraca na jedyny koncert do Polski. Brytyjska grupa wystąpi pod koniec czerwca w warszawskiej Progresji. Gdzie możecie kupić bilet na koncert Asking Alexandria? Patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio.

Asking Alexandria zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół wystąpi 30 czerwca 2023 w warszawskim klubie Progresja. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 27 stycznia o godzinie 11:00 na www.winiarybookings.pl

Punkty sprzedaży: www.winiarybookings.pl, Going, Biletomat.pl, Empik Bilety, Ebilet, Eventim, Ticketmaster.

Na przestrzeni 15 lat działalności Asking Alexandria wykreowała swój świat w muzyce rockowej, który funkcjonuje na ich zasadach. Teraz, po prawie miliardzie streamów i z nową wytwórnią płytową grupa otwiera kolejny rozdział swojej przygody.

Ben Bruce (gitara), Danny Worsnop (wokal), James Cassells (perkusja), Cameron Liddell (gitara) oraz Sam Bettley (bas) zredefiniowali swoje muzyczne cele, czego owocem jest wydana w 2021 roku płyta "See What’s On The Inside" - album, który zespół nagrał na fali nowej motywacji związanej ze wspólnym komponowaniem, będący jednocześnie powrotem do najwcześniejszych inspiracji, takich jak Led Zeppelin, Metallica, AC/DC czy Queen.

Asking Alexandria są głodni koncertów jak nigdy wcześniej, a zaplanowany na czerwiec występ w Warszawie będzie jedynym w Polsce w ramach najbliższej trasy.