Steve Vai gwiazdą Gitarowego Rekordu Świata we Wrocławiu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Jeden z najlepszych gitarzystów świata wystąpi we Wrocławiu 1 maja podczas Gitarowego Rekordu Świata 2023. Steve Vai przyjął zagra gitarowe solo w legendarnym utworze „Hey Joe” Jimiego Hendrixa wykonywanym wspólnie przez kilka tysięcy gitarzystów zgromadzonych na wrocławskim Rynku. Tego samego dnia w godzinach wieczornych Steve Vai da również pełny koncert w Hali Stulecia w ramach festiwalu 3-Majówka 2023.

Steve Vai gwiazdą Gitarowego Rekordu Świata we Wrocławiu

Steve Vai obecny jest na scenie od ponad czterdziestu lat, a jego niezrównana wirtuozeria i mistrzostwo kompozycyjne wciąż nie mają sobie równych. Amerykański shredder to perfekcjonista i legenda, a techniczną ekwilibrystykę od lat łączy z eksperymentami.

Cieszę się, że Steve ponownie zagra z nami. Jego poprzedni występ w 2014 roku zapadł w pamięć wielu miłośników gitary i jest wspaniałą wizytówką naszych Gitarowych Rekordów

– mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy.

Steve Vei wystąpi we Wrocławiu podczas 21. edycji największego święta gitary i pomoże ustanowić nowy Gitarowy Rekord Świata – w tym roku potrzeba 7677 grających razem gitar i innych instrumentów strunowych. Szczegóły imprezy: www.heyjoe.pl, zaś bilety zakupicie na stronie https://iframe79.biletyna.pl.

Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu. Kto wystąpi?

Gitarowym zmaganiom we Wrocławiu od lat towarzyszą koncerty gwiazd w ramach festiwalu 3-Majówka 2023. Impreza rozpocznie się w tym roku już 30 kwietnia i potrwa do 2 maja. Swój udział w festiwalu potwierdził już fiński zespół Lordi, angielska grupa New Model Army, reprezentanci celtic punkrocka Paddy And The Rats, trio jazzowych gwiazd Możdżer/ Danielsson/ Fresco oraz Kult, T.Love, Nocny Kochanek, Illusion, Armia, Kasia Kowalska, Mrozu, Myslovitz, Strachy Na Lachy, Fisz Emade Tworzywo, Kapela Ze Wsi Warszawa i Natalia Przybysz. Ogłoszenia kolejnych gwiazd już wkrótce.