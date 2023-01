Björk ogłosiła Cornucopia arena tour, która rozpocznie się we wrześniu tego roku w Lizbonie w Portugalii. Artystka wystąpi również jesienią w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Björk zapowiedziała koncert w Polsce w 2023 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Wokalistka wystąpi 18 listopada 2023 w Tauron Arenie Kraków. Trasa koncertowa powstała w nawiązaniu do albumu „Utopia”.

Nowy program Cornucopia to połączenie dotychczasowej twórczości muzycznej artystki z utworami z jej najnowszego albumu „Fossora”, nominowanego do nagrody Grammy. Cornucopia to show z cyfrowymi wizualizacjami stworzonymi przez Tobiasa Gremmlera, Andy'ego Huanga, Nicka Knighta oraz agencję M/M. Scenografię stworzyła Chiara Stephenson. Artystce na scenie towarzyszyć będzie septet fletowy Viibra, klarneciści, harfistka, instrumenty perkusyjne, elektroniczne oraz szereg instrumentów wykonanych na zamówienie. Innowacyjna konstrukcja sceny zapewni efekt dźwięku przestrzennego, w tym niestandardową komorę pogłosu.

Koncert Björk w Polsce. Gdzie kupisz bilet?

Bilety będą dostępne w sprzedaży ogólnej od piątku, 3 lutego od godz. 9:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: czwartek, 2 lutego o godz. 10:00