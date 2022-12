Evanescence odwołał na ostatnią chwilę koncert w Polsce. Co z występem Within Temptation?

5 grudnia w gliwickiej Arenie miały wystąpić na wspólnym koncercie Evanescence oraz Within Temptation. Niestety z powodów zdrowotnych wokalistki polska publiczność nie zobaczy na scenie Evanescence.

W dzień koncertu organizator gliwickiego koncertu Evanescence i Within Temptation poinformował, że niestety pierwszy zespół nie zagra:

W oświadczeniu zespołu możemy przeczytać:

Jesteśmy absolutnie załamani, że nie będziemy mogli zagrać dla was dzisiaj wieczorem. Naszą ekipę nieustannie nęka choroba, która mimo wszelkich działań zapobiegawczych, właśnie opanowała mój głos. Mój lekarz powiedział, że w takim stanie nie mogę występować, jeśli nie chcę go uszkodzić, więc robię wszystko, co mogę, żeby wyzdrowieć, byśmy mogli dokończyć tę trasę. Wiem, że jesteście rozczarowani, uwierzcie mi, że my też jesteśmy, to jest po prostu jedna z tych rzeczy, które są poza naszą kontrolą.