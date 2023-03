Evanescence zapowiedział koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupa Evanescence wystąpi w Polsce i to już latem tego roku. Sprawdźcie, kiedy rusza sprzedaż biletów na koncert kapeli, która niebawem zawita do Warszawy.

Evanescence wystąpi w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Już 5 czerwca 2023 zespół przyjedzie do Polski, by zagrać na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Sprzedaż biletów rozpocznie się już w poniedziałek, 27 marca. Cena wynosić będzie 219 zł w przedsprzedaży i 240 zł w dniu koncertu. Dla wszystkich, którzy w grudniu nie zwrócili biletu i byli na koncercie Within Temptation, mimo nieobecności Evanescence z powodu nagłej choroby wokalistki, została przewidziana zniżka. Szczegóły zostaną podane 27 marca.

Fot. materiały prasowe

Koncert Evenescence poprzedzony będzie występem supportu, który poznamy w późniejszym terminie.

Evanescence zaczęli karierę od trzęsienia ziemi – singel „Bring Me To Life” katapultował zespół na szczyt (Grammy od razu za debiut nie zdarza się co dzień) i przywrócił nam wszystkim wiarę w moc rocka, który na początku XXI wieku wydawał się w odwrocie.

Nic dziwnego, że już po trzech znakomicie przyjętych albumach – „Fallen” (2003), „The Open Door” (2006) i „Evanescence” (2011) – grupa ugruntowała swoją pozycję, jako jednego z najważniejszych nowych zjawisk na amerykańskiej scenie muzyki gitarowej. Na kolejną płytę Evanescence czekaliśmy prawie dekadę – „The Bitter Truth” ukazała się wiosną 2021 roku i była świetnym comebackiem. Jak pisał brytyjski „Metal Hammer”, połączeniem tego, co „emocjonalne, wzruszające i nieco przesadzone, mieszczącym się pomiędzy tym, co odważne i co dobrze znane”.

Powrót zespołu do doskonałej formy zauważyli też i docenili polscy fani, czego najlepszym dowodem jest triumf Amy Lee w plebiscycie Antyradia - została Wokalistką Rocku 2022. Antyradio jest patronem koncertu Evanescence.