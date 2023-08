Kolejny festiwal muzyczny odwołany w ostatniej chwili. Kpina z ludzi?

Amerykańscy festiwalowicze nie będą zadowoleni. Warto zacząć od tego, że każdego roku w pierwszy poniedziałek września, Amerykanie z radością celebrują tzw. Labor Day, czyli ich Święto Pracy. Idealną imprezą na weekend poprzedzający Labor Day, miał być właśnie Festiwal Made in America, który odbywa się w Filadelfii.

Początki Made in America sięgają 2012 roku, gdy Jay-Z zapoczątkował tradycję tej imprezy. Festiwalowi często towarzyszą dodatkowe atrakcje, jak różnego rodzaju przejażdżki rozrywkowe i furgonetki zajmujące się sprzedażą jedzenia. Jest to świetna okazja do dobrej zabawy, wręcz idealna na długi weekend, przez co wielu ludzi to po prostu kocha.

Made in America 2023 odwołano niemal w ostatniej chwili

Łatwo zrozumieć zdziwienie i frustrację ludzi ze Stanów Zjednoczonych, którzy pewnie już od dłuższego czasu myśleli o weekendzie poprzedzającym poniedziałek w Labor Day. Media informują o komunikacie organizatorów, w którym zawarto jedynie wzmiankę o tym, iż miejsce miały ciężkie okoliczności.

Festiwal Made in America 2023 został odwołany niemal w ostatniej chwili. Organizatorzy podkreślają, że ta decyzja była dla nich naprawdę ciężka i nie została podjęta bez poważnej narady. Made in America ma za sobą historię pełną dobrych wrażeń, regularnie dostarczanych miłośnikom muzyki oraz koncertów. Niestety, teraz pieniądze za wszystkie bilety zostaną zwrócone, a fani powinni skierować wzrok na 2024 rok.

Na tegorocznej imprezie miała się pojawić m.in. Lizzo, której miłośnicy mogli doznać lekkiego szoku, gdy świat usłyszał o oskarżeniach związanych z molestowaniem i złym traktowaniem pracowników.

