Gene Simmons zapowiedział powrót na scenę! Znamy datę i miejsce koncertu

Zespół Kiss pożegnał się z fanami. Choć wielu nie mogło w to uwierzyć i pewnie nadal nie może to zespół po pięćdziesięciu lata pożegnał się ze sceną. Nie oznacza to jednak, że muzycy planują zakończyć artystyczną działalność. Wręcz przeciwnie. Gene Simmons właśnie zapowiedział powrót, czym ucieszył mnóstwo osób.

Gene Simmons wraca na scenę

Choć legendarny zespół KISS podziękował fanom i pożegnał się z nimi, to muzycy z grupy planują zaangażować się w solową działalność artystyczną. Jednym z nich jest Gene Simmons. Basista właśnie zapowiedział koncert. Muzyk zagra 26 kwietnia na festiwalu Summer Breeze w Sao Paulo w Brazylii. Szeregi jego zespołu zasilają: Brent Woods, Zach Throne i Brian Tichy.

To niezwykłe wydarzenie, nie tylko z tego względu, że Gene nie ma zamiaru odpuścić, ale także przez wzgląd, że jego ostatni solowy występ miał miejsce w 2018 roku, czyli 6 lat temu. Na jego koncertach nie zabrakło klasyków zespołu KISS. Pozostaje nam cieszyć się informacją i mieć nadzieję, że na jednym występie się nie skończy.

