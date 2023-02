Hardcore na Pol'and'Rock Festival 2023. Kolejna gwiazda dołączyła do line-upu

Każdy, kto miał okazję zobaczyć występy hardcorowego zespołu z Santa Cruz na żywo, wie, czego może się spodziewać. DRAIN wpadnie na Pol'and'Rock Festival 2023, grzejąc widownię muzyką i żarem kalifornijskiego słońca.

Pol'and'Rock Festival z kolejnym ogłoszeniem. Do line-upu dołączyła hardcorowy zespół

DRAIN powstał w 2014 roku w leniwym klimacie miasta Santa Cruz, położonego tuż nad oceanem w Północnej Kalifornii, kiedy to Sammy Ciaramitaro, gitarzysta Cody Chavez oraz perkusista Tim Flegal, ówcześni studenci miejscowego college'u postanowili spróbować swoich sił na rynku muzycznym. Artyści wychowali się w Kalifornii i postanowili na tym oprzeć swoją twórczość, dumnie czerpiąc z lokalnej historii hardcore'u.

Oglądaj

Ich płyta wydana na początku pandemii w 2019 r. "California Cursed" okazała się być kluczem do sukcesu, który otworzył zespołowi drzwi do międzynarodowych scen muzycznych na starym kontynencie. "Living Proof" z 2023 r. to z kolei najnowsze wydanie DRAIN, które można uznać za podsumowanie ich pracy i etosu podyktowanego sercem - centralnych wartości dla zespołu.

29. Pol'and'Rock Festival: Line-up

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się już 3-5 sierpnia 2023 r. na byłym lotnisku Czaplinek-Broczyno, w województwie zachodniopomorskim ok. 125 km od Szczecina. Wśród ogłoszonych już zespołów są m.in. Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Brodka i Napalm Death.