Legendarny polski zespół Hunter rusza w trasę koncertową. Już w ten piątek 23 lutego odbędzie się pierwszy występ. W Łodzi, poza Hunterem, wystąpi Lark, Nightmares i M2Schron. Z racji, że grupa obchodzi 15-lecie albumu „HellWood”, będziemy mogli usłyszeć tę płytę w całości na żywo. Dobrze czytacie - „HellWood” zostanie zagrany od dechy do dechy!

„HellWood” to dla nas bardzo ważna płyta. W kilku kwestiach wręcz przełomowa. Zagrał na niej po raz pierwszy na bębnach Daray. Chwilę później dołączył do zespołu Letki. Powstały wtedy nasze dwa pierwsze profesjonalne videoklipy - do Labiryntu Fauna (Grupa13) i Strasznika (Mania Studio). Zaczęliśmy współpracę z Jackiem Miłaszewskim, który zmiksował później większość naszych płyt. Począwszy od tytułu po charakter muzyki i tekstów było to nasze pierwsze wydawnictwo bezpośrednio i pośrednio nawiązujące do filmów. I obchodzi w tym roku swoje XV-lecie!!! Dlatego na wiosennej trasie HELLWOOD TOUR 2024 zagramy ją dla Was W CAŁOŚCI, w kolejności płytowej i w HellWoodowej scenerii!! - czytamy w komunikacie zespołu.

Trasa koncertowa Huntera – informacje, daty koncertów, miasta

Trasa koncertowa Huntera pt. „HELLWOOD TOUR 2024” odbędzie się w następujących miastach i datach:

23.02 Łódź

24.02 Gdynia

01.03 Krosno

02.03 Zabrze

08.03 Opole

09.03 Wrocław

15.03 Kutno

16.03 Kraków

22.03 Szczecin

23.03 Poznań

24.03 Toruń

05.04 Białystok

06.04 Warszawa

Będziemy wierni odwiecznej zasadzie, że nasze trasy odzwierciedlają w jakiś sposób rzeczywistość w której żyjemy. Tak, żeby oprócz oczywiście zabawy czy ewentualnych jubileuszy, zawsze zwrócić uwagę na rzeczy naszym zdaniem jej wymagające. A przy okazji, a może przede wszystkim wyrzucić z siebie frustrację i stres, które powodują. I dotyczy to zarówno doboru utworów, jak i czasem scenografii, a na tytule kończąc. A nie jest dobrze. I to na różnych poziomach. Zmienią się więc także i utwory na trasie. I tym razem mocno odświeżymy setlistę. Sięgniemy do utworów dawno niegranych jak „PSI, „NieWesołowski”, „kim” czy „Imperium WaraCiWara”. Mamy nadzieję, że ich dobór przypadnie Wam do gustu. I bardzo się cieszymy na samą myśl o tej wiośnie bo i tak, koniec końców, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy znowu się spotkali, zatańczyli, powrzeszczeli i wspólnie odstresowali. - czytamy.

