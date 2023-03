Takie numery jak "Drive" czy "Are You In?" po dziś dzień pozostają jednymi z największych hitów przełomu lat 90. i dwutysięcznych. Incubus nadal ma się świetnie, a ich największe hity wybrzmiewają na halach i arenach. Przekonamy się o tym na żywo już 7 czerwca w krakowskiej TAURON Arenie, gdy pojawią się u nas z albumem "8".

Incubus zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Amerykanie wystąpią już 7 czerwca w Krakowie. Przedsprzedaż biletów w cenach 204-294 zł i pakietów VIP rozpocznie się już 24 marca o 10:00 na stronie knockoutmusicstore.pl 5 zł, które doliczane będzie do każdego biletu zostanie przekazane fundacji "Make Youself Foundation”.

Fot. materiały prasowe

Incubus co prawda tworzyli w estetyce czerpiącej z alternatywnego rocka, metalu, często korzystali także z rozbujanej rytmiki funku, ale ich twórczość nie trafiała do prostych szufladek. Weszli do mainstreamu, przekonując do siebie ludzi z zupełnie odmiennych światów. Kreowali idealny muzyczny dialog prowadzony przez emocje, dynamikę oraz przebojowość. Kapela cały czas radzi sobie bardzo dobrze, co potwierdzają najświeższe koncerty czy ostatni studyjny album "8" sprzed sześciu lat.