Jarocin Festiwal 2024: Oto kolejni artyści. Wśród nich legenda punk rocka

Festiwal w Jarocinie to nie tylko świetna muzyka, ale dla wielu coroczna tradycja. To wyjątkowa podróż przez historię i przyszłość rock'n'rolla, wypełniona muzyczną energią, pasją i niezwykłymi historiami. Jarocin łączy fanów cięższego grania z różnych pokoleń. W trakcie trzech dni festiwalu widzowie będą mieli okazję poddać się hipnotyzującym riffom, pulsującym basom i energetycznym wokalom, które zdefiniowały historię rockowej muzyki. Do tej pory ogłoszonymi artystami i artystkami są: Pidżama Porno, Riverside, Armia, Happysad, 2TM2,3, Homo Twist, Vader, Cool Kids of Death, Farben Lehre, Alians i Eye for an Eye.

Jarocin Festiwal 2024 – ogłoszenie kolejnych artystów

Teraz do tego zacnego grona dołączają kolejni artyści. Dezerter, Daria Zawiałow, Ania Rusowicz, Dr Misio i Sad Smiles to kolejne zespoły, które zagrają przy Maratońskiej. Festiwal odbędzie się w dniach 18-21 lipca 2024 roku.

W tym roku w Jarocinie zagra m.in. legenda polskiego punk rocka, czyli Dezerter. Zespół o niezmiernie ważnym znaczeniu dla historii rodzimej sceny muzycznej. Powstały w 1981 roku, w epoce stanu wojennego, Dezerter szybko stał się głosem oporu i niezależności, przekazując swoją muzyką i tekstami mocne, społeczno-polityczne przesłanie. Debiutancki album „Underground Out of Poland" (1987) przyniósł zespołowi międzynarodową rozpoznawalność. To jeden z najważniejszych zespołów punkowych w Polsce. W 2024 roku mija 40 lat od pamiętnego występu Dezertera w Jarocinie. Po tym koncercie zespół miał przez kilka lat zakaz występów na tym festiwalu. Artyści specjalnie na tegoroczny występ w Jarocinie przygotowali projekt specjalny Dezerter 84.

Fot. Materiały prasowe

Do grona kolejnych artystów, którzy wystąpią na tegorocznym festiwalu dołączyła Daria Zawiałow. Jej niesamowity głos przyciąga tłumy. Zadebiutowała albumem „A kysz!” w 2017 roku. Od tamtej pory grono jej fanów stale rośnie. Wydany w październiku 2023 roku album „Dziewczyna Pop" już w dniu premiery pokrył się złotą płytą, a zapowiadające album single „Fifi Hollywood" i „Z Tobą na chacie" podbiły listy przebojów w Polsce, stając się niekwestionowanymi przebojami. Dowodem na niesamowitą popularność nowych utworów Zawiałow jest czwarte miejsce w zestawieniu najchętniej słuchanych artystek na polskim Spotify w 2023 roku!

W Jarocinie nie wystąpi również Dr Misio, czyli męska załoga pod wodzą Arka Jakubika – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, reżysera oraz scenarzysty. Dr Misio zapewni solidne brzmienie, ciężkie riffy, wartościowe teksty Krzysztofa Wargi oraz Marcina Świetlickiego. Tu nie ma mowy o pójściu na muzyczny kompromis. To propozycja nie tylko dla fanów rocka, ale przede wszystkim ludzi poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji, otwartych na formę i niestroniących od wspólnej, niemalże rytualnej zabawy. Zespół ma na swoim koncie cztery albumy.

Fanów muzyki retro ucieszy obecność Ani Rusowicz. Charyzmatyczna artystka uświetni swoim występem tegoroczny Jarocin. Jej twórczość nawiązuje do kolorowych lat 60. i 70 i charakteryzuje ją lekkość i pogoda ducha. Laureatka czterech Fryderyków, której dwie z czterech płyt pokryły się złotem. Aktualnie artystka pracuje nad nowym albumem, którego premiera zaplanowana jest na wiosnę 2024 roku.

Fot. Materiały Prasowe

Na tegorocznym Jarocinie nie może zabraknąć laureatów Jarocińskich Rytmów Młodych w 2023 roku, czyli Sad Smiles.

Ten zespół ma wszystko: pasję, charyzmatycznego wokalistę, chórki i młodzieńczy, ale bardzo już dojrzały, bunt. Gówniarze - pomyślelibyście. A i tekstów, i grania mogą pozazdrościć niejedni, którzy występują od dekad – pisała Oliwia Kopcik w portalu Muzyka Interia.pl

Fot. Materiały prasowe

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

