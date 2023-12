Kolejna gwiazda Pol’and’Rock Festival 2024! Zagra niemiecki zespół metalcore’owy

Dobra wiadomość dla miłośników mocnych brzmień! Electric Callboy, niemiecka grupa, która zrewolucjonizowała scenę metalcore, dołącza do line-upu Dużej Sceny 30. Pol’and’Rock Festival. To już drugi ogłoszony przez Jurka Owsiaka zespół, który wystąpi na festiwalu.

Od początku swojej kariery w 2010 roku, Electric Callboy nieustannie zaskakuje i fascynuje. Ich debiut, "Bury Me In Vegas", oraz kolejne albumy, takie jak "We Are The Mess", "Crystals", "The Scene", i "Rehab", konsekwentnie zdobywały wysokie miejsca na listach przebojów. Ich unikalne brzmienie, łączące elementy trancecore, popu lat 90., i metalcore'u, wyróżnia ich na tle innych zespołów.

Jednak to 2020 rok stał się punktem zwrotnym w ich karierze. Wydanie singla "Hypa Hypa" zapoczątkowało nową erę sukcesów Electric Callboy, potwierdzoną złotym certyfikatem i ogromnym oddaniem fanów. Zespół stał się fenomenem nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie, zdobywając ponad 2 miliony słuchaczy miesięcznie na Spotify i ogromną liczbę obserwujących na platformach społecznościowych.

Electric Callboy na 30. Pol’and’Rock Festival

W 2022 roku Electric Callboy odnotowało swój najbardziej udany rok. Ich europejska trasa koncertowa "Hypa Hypa" była całkowicie wyprzedana, a szósty album "TEKKNO" zajął pierwsze miejsce na niemieckich listach albumów. Dodatkowo ich własny festiwal – Escalation Fest, zgromadził ponad 10 000 fanów. Teraz Electric Callboy zagrają na 30. edycji Pol’and’Rock Festival.

30. edycja Pol'and'Rock Festival

Znany wcześniej jako Przystanek Woodstock, Pol'and'Rock Festival to przede wszystkim wielka muzyczna przygoda, podczas której ożywają ideały oryginalnego Woodstocku'69. Odbywający się w Polsce od 1995 roku festiwal już po raz 30. wyśle w eter dźwięki Pokoju, Miłości i Muzyki. W dniach 1-3 sierpnia 2024 roku ponownie na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno Najpiękniejsza Publiczność Świata spotka się, by pielęgnować wartości wolności, braterstwa i rock'n'rolla (ale nie tylko!), podczas jubileuszowej edycji Pol'and'Rock Festival!

Źródło: Antyradio/Pol’and’Rock Festival

